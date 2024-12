Majka djevojčice Sare osniva udruženje za svu nestalu djecu

Aleksandra Blagojević iz Banjaluke, majka djevojčice Sare, novorođenčeta kojem se gubi svaki trag nakon porođaja, u procesu je formiranja udruženja "Gdje je Sara", a planira da inicira i donošenje Sarinog zakona, koji će tretirati slučajeve kao što je njen.

Izvor: CIN

Podsjetimo, osam mjeseci nakon što je emitovan dokumentarni film Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) "Gdje je Sara?", a Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo predmet povodom smrti Sarine kćerkice i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak, još nema odgovora na ključna pitanja iz dokumentarca koji je na YouTubeu pregledan već 873.000 puta.

Blagojevićeva potvrđuje da je u procesu formiranja udruženja, u kojem želi okupiti sve roditelje sa problemima kao što su oni s kojima se ona susreće.

"Ja sam to predala u sedmom ili osmom mjesecu i sve to odrađujem posredstvom advokata, kojeg sam opunomoćila. Ja sam htjela otvoriti to udruženje za traženje sve djece na nivou BiH, ali mi je rečeno da ne može na nivou BiH, već na nivou RS, jer nisu isti zakoni u FBiH i ovdje. Ipak, na kraju se ispostavilo da nema prepreka da to bude na nivou BiH, s tim što treba neke tačke u statutu udruženja riješiti, tako da smo imali nekoliko odbijanja. Izvršili smo korekcije, ponovo smo to predali na Sud i sada čekamo povratnu informaciju", rekla je Blagojevićeva za "Nezavisne novine".

Željela je da se to udruženje zove "Sara", ali već postoji subjekt s tim nazivom, tako da je ostala opcija za naziv "Gdje je Sara", a namijenjeno je za, kako kaže Aleksandra, svu djecu koja su nestajala iz bolnica.

"Konsultovaću se s advokatom da se uradi i Sarin zakon, gdje bi sve bolnice i sva groblja morala da se tog zakona pridržavaju. Istovremeno, udruženje će se baviti slučajevima sve nestale djece iz BiH i cilj nam je da okupimo roditelje te djece", naglašava Blagojevićeva za "Nezavisne novine".

Advokat Aleksandar Zrnić, kojeg je Aleksandra angažovala na poslovima formiranja udruženja, kaže da su inicijativu predali Osnovnom sudu u Banjaluci.

"Čekamo odluku suda ima već petnaestak dana, po uređenom prijedlogu za formiranje udruženja", rekao je Zrnić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, istraživačko-dokumentarni film, koji je uradio CIN, a koji se odnosi na nestanak djevojčice Sare, kao i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak, emitovan je 1. aprila, a dva dana kasnije su se oglasili iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, te kazali da su formirali predmet po službenoj dužnosti.

Iz ovog tužilaštva navode da se u tom predmetu i dalje preduzimaju provjere na utvrđivanju činjenica, a povodom smrti ženskog novorođenčeta majke Aleksandre Blagojević, ranije Đilas, i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak.

"Ovo tužilaštvo u navedenom predmetu naložilo je da se izvrše i potrebna vještačenja. Nakon okončanja svih provjera i vještačenja, Tužilaštvo će u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske donijeti tužilačku odluku. Predmet se nalazi u radu i u istom se preduzimaju intenzivne provjere", tvrde iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, radnja filma pokazuje da su Sarini roditelji odvedeni na groblje u Banjaluci, na mjesto gdje su sahranjena dva novorođenčeta, a DNK analizom utvrđeno je da posmrtni ostaci ne pripadaju Sari.

Pritom je utvrđeno da to nisu ni posmrtni ostaci drugog novorođenčeta, odnosno sinčića Nataše Stijak. Roditelji ove novorođenčadi traže istinu, dok nadležne institucije zasad javnosti nisu predočile nikakve konkretne podatke.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rekli su ranije da se u toj zdravstvenoj ustanovi liječe pacijenti, te da u njihovoj nadležnosti nisu organizovanja ukopa, sahranjivanje i ekshumacije. Potom se oglasilo i Gradsko groblje Banjaluka, koje tvrdi da je Sara sahranjena na lokaciji Pobrđe, ali u svom saopštenju nisu naveli da li je poznato tačno mjesto gdje je beba sahranjena.

(Nezavisne novine/MONDO)