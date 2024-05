Prvo pitanje Viškoviću na sjednici NSRS: “Gdje je Sara?”

Prva tačka dnevnog reda današnje sjednice NSRS su pitanja predsjedniku Vlade RS Radovanu Viškoviću.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Pitanje o slučaju “Gdje je Sara” Viškoviću je uputio poslanik Liste Za pravdu i red Đorđe Vučinić, koji je postavio pitanje o istrazi oko slučaja “Sara”, koji je potresao javnost u Republici Srpskoj i regionu.

“Ne bih htio reći nešto što bi moglo da povrijedi osjećanja ljudi. Jedino što mogu jeste to da pozovem istražne organe da riješe to pitanje. Pozivam sve nadležne institucije da u okviru svojih nadležnosti to rade. Imaće punu podršku Vlade, bez obzira ko da nam se obrati. Vlada Republike Srpske stoji apsolutno na raspolaganju po tom pitanju”, poručio je Višković.

Podsjećamo, dokumentarni film "Gdje je Sara" o nestaloj banjalučkoj bebi potresao je javnost, a nakon objave ovog filma Tužilaštvo u Banjaluci početkom aprila pokrenulo je istragu, ali se do danas nije oglasilo u vezi ovog slučaja.

(Mondo)