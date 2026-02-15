Gledaoci se pobunili: Netflix na meti kritika zbog dokumentarca o medicinskoj sestri iz pakla

Novi Netfliksov dokumentarac izazvao haos zbog korišćenja vještačke inteligencije

Izvor: Netflix

Netflix je suočen sa oštrim kritikama zbog svog novog dokumentarnog filma pod nazivom „The Investigation of Lucy Letby“, koji je premijerno prikazan 4. februara 2026. godine, a koji je u međuvremenu stigao i na vrh liste najgledanijih na globalnom nivou.

Film se bavi slučajem britanske medicinske sestre koja je 2023. i 2024. godine osuđena za ubistvo sedam beba i pokušaj ubistva još sedam u bolnici "Countess of Chester". Letbi, koja trenutno služi višestruke doživotne kazne zatvora, ostaje jedna od najkontroverznijih figura u novijoj britanskoj kriminalnoj istoriji.

Dokumentarac detaljno prikazuje tok istrage, uključujući policijske intervjue i dokaze koji su korišćeni protiv Letbi, ali njegovo objavljivanje izazvalo je više pitanja o metodama i motivima autora nego samo o samom slučaju.

Kritike su posebno usmjerene na upotrebu vještačke inteligencije za digitalno izmenjene intervjue sa svjedocima i članovima porodica žrtava, gdje njihove stvarne ličnosti, glasovi i lica nisu prikazani, već su zamijenjeni sintetičkim AI prikazima koji djeluju neobično i uznemirujuće.

U uvodnoj špici se navodi da su „neki saradnici digitalno maskirani kako bi se održala anonimnost“, a njihova „imena, izgled i glasovi su u skladu s tim izmijenjeni“.

Među njima su „Sara“, majka jedne od žrtava, i „Mejsi“, Letbine prijateljice sa univerziteta. Njihova emotivna svjedočenja prenesena su kroz lica generisana vještačkom inteligencijom, koja trepću, plaču i kreću se, ali ostaju jezivo odvojena od patnje u njihovim glasovima.

Efekat, kako su primijetili gledaoci na društvenim mrežama i platformama poput Reddita, jeste „uznemirujući“, „ometajući“, pa čak i "groteskan". Jedan korisnik mreže "Iks" napisao je: „Ovo digitalno anonimiziranje u Netflixovom dokumentarcu o Lusi Letbi je nevjerovatno uznemirujuće. Pretpostavljam da su koristili vještačku inteligenciju. Samo se vratite korišćenju glasa glumca“.

Drugi gledalac se požalio: „Manipulisane fotografije Lusi i kompjuterski generisana slika djelovale su posebno groteskno. Ovo je bila užasna procena producenata“.

Roditelji Lusi Letbi javno su osudili dokumentarac, nazivajući prikazivanje snimaka iz njihovog doma i njeno hapšenje u njihovoj kući „potpunim narušavanjem privatnosti“ i rekli da bi im gledanje filma vjerovatno bilo previše emotivno teško.

