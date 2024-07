Medicinska sestra kriva za smrt 7 beba osuđena na doživotni zatvor

Oglasila se majka bebe koju je ubila medicinska sestra.

Izvor: Twitter/CrimeLDN

Majka jedne od žrtava medicinske sestre Lusi Letbi, koja je u Velikoj Britaniji ubila sedam beba, poručila joj je da više nikada neće povrediti još jedno dijete, niti uživati u radosti koju djeca donose, pošto joj je danas izrečena doživotna robija. Letbi je jutros osuđena za pokušaj ubistva nakon što je namjerno uklonila cijev za disanje bebi tokom noćne smene u odjeljenju za novorođenčad u februaru 2016 . Beba je bila toliko mala da je mogla da stane u otvoreni dlan medicinske sestre - ubice.

Sudija je zatražila od Letbi da danas dođe u sud da joj pročitaju presudu, nakon što se nije pojavila na prethodnom čitanju presude u avgustu prošle godine.

"Moja beba nije ovjde, nikada neće biti. Nikada nećemo imati nešto što bi nam dalo mir, osjećaj da smo kompletna porodica. Ali ti, Lusi Letbi, nikada nećeš povrijediti drugo dijete ili imati privilegiju i radost koju djeca pružaju", rekla je majka jedne bebe, prenosi Dejli mejl.

Bebina majka je dodala da se njihov svijet raspao i zauvijek promijenio kada je beba preminula. Dok su je vodili sa optuženičke klupe nakon što joj je izrečena 15. doživotna kazna, Letbi je rekla da je nevina. Ona već služi 14 doživotnih kazni za ubistvo sedam beba i pokušaj ubistva šest drugih, uz dva pokušaja ubistva jednog djeteta.

"Bio je to još jedan šokantan čin proračunate surovosti. Tokom ovog suđenja, hladnokrvno ste negirali bilo kakvu odgovornost za bilo koje nepravde i pokušali da pripišete nepravde drugima. Ne pokazujete kajanje", rekao joj je sudija.

Majka bebe otkrila je da je doživjela užasan šok kada ih je policija pozvala godinu dana nakon smrti bebe i rekla da je sve pod istragom.

"Bili smo u potpunom šoku jer je briga za dijete dok je bila u bolnici bila vrhunska i to u najkritičnijem i najpotrebnijem trenutku. Bilo je nezamislivo da je neko mogao pomisliti ili pokušati da je svjesno povredi. Bila je bespomoćna", rekla je majka.

"Jednog dana ćemo morati da objasnimo našoj djeci šta se dogodilo njihovoj starijoj sestri. Kako da i dalje imate pozitivno sjećanje na bebu, a ne na ružno sjećanje povezano sa ovom nezamislivom noćnom morom? Potrudićemo se da to dijete smatraju svojom starijom sestrom, o kojoj će se u našoj porodici zauvek pričati", dodala je majka i nastavila:

Današnja presuda dolazi nakon što je porotnicima u Mančesterskom krunskom sudu trebalo samo tri i po sata da donesu jednoglasnu presudu.

Letbi, koja sada ima 34 godine, negirala je posljednju optužbu i još uvijek tvrdi da je nevina za zločine za koje je ranije proglašena krivom. Ona insistira da nikada nije povrijedila nijednu bebu o kojoj se brinula.

"Tokom proteklih 7-8 godina, morali smo dva puta da prođemo kroz dugo, bolno i emotivno putovanje, od gubitka novorođenčeta i tugovanja, do toga da nam je godinama kasnije rečeno da bi njena smrt mogla biti sumnjiva. Ništa nas nije moglo pripremiti za to. Danas je pravda zadovoljena i medicinska sestra koja je trebalo da brine o našoj ćerki proglašena je krivom, ali to neće otkloniti ekstremni bol, bijes i tugu koje smo svi morali da iskusimo", rekla je majka preminule bebe.

(Jutarnji list/MONDO)