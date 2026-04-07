Spremite kokice: Evo šta nas očekuje od novih filmova na Netfliksu u aprilu

Od laganih komedija i romantičnih priča, pa sve do akcije i trilera, ponuda je raznovrsna i prilagođena širokoj publici.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

April na Netfliksu donosi zanimljivu kombinaciju premijera i već dobro poznatih filmskih hitova, pa će ljubitelji različitih žanrova imati šta da gledaju tokom cijelog mjeseca. Od laganih komedija i romantičnih priča, pa sve do akcije i trilera, ponuda je raznovrsna i prilagođena širokoj publici.

"Apex" sa Šarliz Teron u glavnoj ulozi

Među najiščekivanijim naslovima su Netflix originali, koji će premijerno biti dostupni tokom aprila. Akcioni triler "Apex" stiže krajem mjeseca, i već privlači pažnju zbog napete radnje koja prati opasnu igru preživljavanja.

Apex | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Jedan od najzanimljivijih naslova mjeseca, akcioni triler "Apex", stiže na platformu 24. aprila i već se izdvojio kao potencijalni hit. U glavnoj ulozi je Šarliz Teron, koja tumači ženu u emotivnoj krizi koja odlazi u divljinu kako bi se suočila sa sopstvenim demonima – ali umjesto mira, upada u smrtonosnu igru mačke i miša sa ubicom kog igra Taron Egerton.

Film režira Baltasar Kormakur, poznat po napetim pričama o opstanku, a radnja je smještena u surovu australijsku prirodu, koja ovdje postaje gotovo jednako opasan protivnik kao i sam negativac.

"Roommates"

Ljubitelji komedije mogu da očekuju "Roommates", film koji donosi duhovit pogled na svakodnevni haos zajedničkog života.

Film prati grupu mladih ljudi koji započinju zajednički život pod istim krovom, očekujući zabavu i bezbrižne dane, ali se brzo suočavaju sa realnošću različitih navika i karaktera. Kako sitni nesporazumi prerastaju u haotične situacije, njihov odnos se testira kroz niz komičnih, ali i emotivnih trenutaka. Kroz zajedničke izazove, cimeri uče važne lekcije o prijateljstvu, toleranciji i odrastanju.

Roommates trejler film Izvor: Youtube / Netflix

Dok "Eat Pray Bark" i "It Takes a Village" nude opuštenu zabavu, i priče koje su idealne za gledanje bez previše razmišljanja.

Eat Pray Bark film trejler Izvor: Youtube / Netflix

"Feel My Voice"

Za one koji preferiraju emotivnije sadržaje, tu je i drama "Feel My Voice", koja istražuje lične borbe i potragu za sopstvenim identitetom, što je čini jednim od ozbiljnijih naslova u ovom mjesečnom izboru.

Feel my voice trejler Izvor: Youtube / Netflix

Film "Feel My Voice" prati mladu djevojku koja se bori da pronađe svoje mjesto u svijetu, suočavajući se sa ličnim nesigurnostima i pritiscima okoline. Kroz muziku i unutrašnju borbu, ona postepeno pronalazi svoj glas i snagu da se izrazi onakvom kakva zaista jeste.

Pored novih filmova, Netflix u aprilu značajno obogaćuje katalog i već poznatim ostvarenjima koja su osvojila publiku širom svijeta. Gledaoci će ponovo moći da uživaju u filmovima kao što su "Bohemian Rhapsody", "American Gangster", "Atonement" i "Everest", dok će ljubitelji akcije posebno obradovati dolazak nekoliko nastavaka popularne franšize "Mission: Impossible".

Za mlađu publiku i porodično gledanje tu su i animirani hitovi poput "Hotel Transylvania 2", ali i noviji naslovi koji kombinuju fantaziju i avanturu.

Sve u svemu, april na Netflixu donosi balans između novih sadržaja i proverenih hitova, pa je pravo vrijeme da dopunite svoju listu za gledanje. Bilo da tražite napetu akciju, laganu komediju ili inspirativnu priču, izbor je dovoljno širok da svako pronađe nešto po svom ukusu.



