Izabran je najtužniji film svih vremena: Ubjedljivo pokorio konkurenciju, a snimljen je prje skoro 30 godina

Ljubitelji filma izabrali su najtužniji film svih vremena, a pobednik je, sa velikom prednošću u odnosu na konkurenciju, blokbaster "Titanic".

U anketi sprovedenoj među dvije hiljade gledalaca, film Džejmsa Kamerona iz 1997. godine nadmašio je klasike poput "Notebook" i "Ghost".

Titanic ubjedljivo na prvom mjestu

Istraživanje, koje je naručio televizijski kanal Great Romance, pokazalo je da je čak 41 odsto ispitanika zaplakalo uz tragičnu ljubavnu priču bogate aristokratkinje Rouz DjuVit Bukater i siromašnog umetnika Džeka Dosona na prvom i posljednjem putovanju Titanika.

Film u kojem glume Kejt Vinslet i Leonardo Dikaprio najviše je pogodio žene – gotovo polovina anketiranih (47 odsto) priznala je da su im zasuzile oči, dok je isto priznala i trećina muškaraca (34 odsto).

I drugi filmski klasici teraju suze na oči

Na drugom mjestu našla se romantična drama "Notebook" sa Rajanom Goslingom i Rejčel Mekadams, koju je petina gledalaca (20 odsto) proglasila filmom koji ih najviše tjera na plač. Priču o decenijama dugoj ljubavi Noe i Eli tužnijom su ocijenile žene (26 odsto) nego muškarci (15 odsto).

Više od deset odsto ispitanika izjavilo je da ih je najviše rasplakao hit "Ghost" iz 1990. godine sa Patrikom Svejzijem i Demi Mur.

Holivudski klasici poput Zameo ih vjetar i Casablanca dobili su 10, odnosno 9 odsto glasova, koliko je prikupila i moderna romantična komedija Zapravo ljubav.

Lista filmova koji najviše rasplaču publiku

Na ostatku liste našli su se "Pretty Woman" (8 odsto), Notting Hill (6 odsto), "Dirty Dance" (6 odsto) i "P.S. I Love you" (6 odsto).

Istraživanje je takođe pokazalo da žene dvostruko češće plaču tokom gledanja filmova nego muškarci, što dodatno potvrđuje koliko emocije igraju važnu ulogu u doživljaju filmskih priča.