Prve reakcije na film "Peaky Blinders: The Immortal Man": Kritičari se ujedinili, brutalan oproštaj Kilijana Marfija

PAŽNJA! Tekst sadrži spojlere! Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" stigao je na Netflix 20. marta, četiri godine nakon posljednje epizode serije.

Fanovi serije "Peaky Blinders" konačno imaju razlog za uzbuđenje. Režiser prve sezone, Tom Harper, vraća se sa novim filmom fokusiranim na Tomija Šelbija kog tumači Kilijan Marfi, a koji služi kao svojevrsni epilog omiljene serije.

Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" obećava da će Tomija suočiti sa njegovom najvećom prijetnjom do sada, ali i da će biti zadovoljavajući povratak u ovaj univerzum za fanove. Kritičari su uglavnom ujedinjeni u pohvalama za ono što bi mogla biti Marfijeva posljednja vožnja u jednoj od njegovih najdražih uloga.

Sinopsis

Radnja filma smještena je u 1940. godinu, usred Drugog svjetskog rata, i prati Tomija koji se vraća iz samonametnutog izgnanstva kako bi se suočio sa razornim raspletom.

Džeremi Matai sa sajta Film u svojoj recenziji filma nazvao ga je "zadovoljavajućim epilogom". Pohvalio je glumu Kilijana Marfija i uvjerio fanove da film neće razočarati:

"Kilijan Marfi nikada nije bio bolji u ovoj ulozi, u potpunosti ulazeći u lik sa dubokim umorom i odlučnošću. Svaka izborana linija na njegovom licu predstavlja neizrečeni podsjetnik na grijehe iz prošlosti, dodatno opravdavajući odluku da se Tomi prikaže kao zaboravljeni vojnik bez ratova koje bi još vodio. Scenarista Stiven Najt nas tera da čekamo prije nego što se stari Šelbi konačno ponovo pojavi, a kada se to desi, uzdržanost se isplati kroz jednu od njegovih najboljih scena u čitavoj franšizi. Poput svog naslovnog lika, ovaj stari vuk pronalazi nove trikove i donosi prikladan završetak 'Peaky Blindersa' koji neće razočarati."

Kilijan Marfi dolazi nakon osvajanja Oskara za "Openhajmera" i vjerovatno je na vrhuncu svoje karijere. Srećom, i kritičari van Film-a imaju mnogo pohvala za "The Immortal Man" i njegovu glumu u filmu. Trenutno ima ocjenu od 92% na Rotten Tomatoes.

Met Neglija sa Next Best Picture nazvao ga je "poklonom za fanove omiljene Netfliks serije, pri čemu kreator Stiven Najt daje Tomasu Šelbiju jasniji osjećaj završetka". Neglija je dodao da "u velikoj mjeri djeluje kao produženo finale serije, vjerno zadržavajući prepoznatljiv izgled i atmosferu, uz odličan saundtrek vođen rokom".

Čak i za one koji nisu gledali seriju, film bi mogao biti privlačan. "Nisam gledala seriju dalje od prve epizode prve sezone, ali nakon 112 minuta ovog filma, imam želju da nadoknadim propušteno", napisala je Hana Flint za IGN, dodajući: "'The Immortal Man' svakako ima stila."

Gaj Lodž iz Variety-ja rekao je da film "služi kao upečatljiv podsjetnik na ono što je oduvek djelovalo vrlo filmski u seriji – kako u njenom snažnom narativu, tako i u bogatim, pažljivo oblikovanim produkcijskim vrijednostima".

Pišući za Digital Spy, Ijan Sendvel uverio je fanove da film neće poništiti završetak serije, rekavši da "izbjegava da postane nepotreban nastavak serije koja je već bila uredno zaokružena, i umesto toga predstavlja odličan kraj ovog poglavlja priče".

Nastavak serije "Peaky Blinders" fokusiran na porodicu Šelbi je u pripremi na Netfliksu, ali ovo je Marfijev oproštaj od uloge i, ako je vjerovati kritičarima, Stiven Najt je napravio izuzetno zadovoljavajući završetak.

"Peaky Blinders: The Immortal Man" stigao je na Netfliks 20. marta 2026.