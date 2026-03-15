Sve spremno za dodjelu Oskara: Ko će odnijeti prestižne nagrade?

U pozorištu Dolby u Los Anđelesu, u nedjelju kasno uveče, biće održana 98. ceremonija dodjele Oskara, nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.

Među favoritima za najbolji film su „Јedna bitka za drugom“ Pola Tomasa Andersona i „Grešnici“ Rajana Kuglera, koji su tokom sezone prikupili priznanja zbog snažnih kritika društvenih tema i upečatljivih glumačkih nastupa.

Iako je „Јedna bitka za drugom“ dugo važio za favorita, posebno nakon Zlatnog globusa, Critics Choice i BAFTA nagrada, „Grešnici“ su u posljednje vrijeme dobili dodatni impuls zahvaljujući nagradi za najbolju glumačku postavu na Actor Awards. Pored njih, u trci su i filmovi „Sentimentalna vrijednost“, „Marti Veličanstveni“, „Hamnet“ i „Bugonija“.

U kategoriji za najbolju glumicu, favorit je Džesi Bakli za ulogu majke i supruge Vilijama Šekspira u filmu „Hamnet“. Među kandidatkinjama su i veteranke sa prethodnim nominacijama, te dvije debitantkinje – Rouz Birn za film „Da imam noge, šutnula bih te“ i Renata Reinsve za „Sentimentalna vrijednost“.

Trka za najboljeg glumca i dalje je nepredvidiva. Rani favorit bio je Timoti Šalame, dok su Robert Aramajo i Majkl B. Džordan nedavno osvojili priznanja koja im daju dodatne šanse. Ne smije se zaboraviti ni Vagner Moura za ulogu u filmu „Tajni agent“. Šalame je, međutim, bio u centru skandala zbog komentara o operi i baletu, što bi moglo uticati na konačnu odluku Akademije.

U kategorijama za najbolju sporednu glumicu i glumca konkurencija je takođe jaka. Među kandidatkinjama su Tejana Tejlor, Ajmi Medigan („Oružje“) i Vunmi Mosaku („Grešnici“), dok za sporednog glumca konkurenti uključuju DŽejkoba Elordija („Frankenštajn“), veterane Stelana Skarsgarda, Delroja Linda, kao i prethodne dobitnike Oskara Šona Pena i Benisija del Tora.

Za najbolju režiju nomnovani su Kloi Žao („Hamnet“), DŽoš Safdi („Marti Veličanstveni“), Pol Tomas Anderson („Јedna bitka za drugom“), Јoakim Trir („Sentimentalna vrijednost“) i Rajan Kugler („Grešnici“). U trci za najbolji originalni scenario nalaze se „Plavi mjesec“, „Bilo je samo slučajno“, „Marti Veličanstveni“, „Sentimentalna vrijednost“ i „Grešnici“.

Dodjela 98. Oskara održaće se 15. marta 2026. godine, a ove godine gotovo svaka kategorija obećava iznenađenja i nepredvidive rezultate.