Čitaoci reporteri

Drama pred dodjelu Oskara: Glavnom glumcu filma koji je favorit zabranjeno da kroči u Ameriku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Palestinski glumac izjavio je da je zbog zabrane putovanja koju mu je uvela administracija američkog predsjednika Donalda Trampa spriječen da prisustvuje ovogodišnjoj dodjeli nagrada Oskar.

Palestinski glumac ne može doći na dodjelu Oskara Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Palestinski glumac Motaz Malhis izjavio je da je zbog zabrane putovanja koju mu je uvela administracija američkog predsjednika Donalda Trampa spriječen da prisustvuje ovogodišnjoj dodjeli Oskara, za koju je nominovan i film u kojem on ima glavnu ulogu, prenio je danas Rojters.

Film "Glas Hind Radžaba" govori o petogodišnjoj palestinskoj djevojčici koju su 2024. ubile izraelske snage u Gazi, a nominovan je za najbolji strani film.

Malhis, koji tumači ulogu operatera u kol centru koji pokušava da pomogne djevojčici, kazao je ne može da prisustvuje dodjeli nagrada koja se održava u nedjelju pošto mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

"Nije mi dozvoljeno da uđem u SAD zbog mog palestinskog državljanstva", naveo je on na Instagramu, dodajući da "ga boli" to što neće biti prisutan na dodjeli Oskara.

Pogledajte trejler za film "Glas Hind Ridžaba":

trejler za film Glas Hind Ridžaba
Izvor: YouTube / Madman Films

Tramp je u naredbi o ograničenju ulaska stranim državljanima u decembru prošle godine naveo da je odlučio da u potpunosti ograniči ulazak u zemlju pojedincima koji koriste putna dokumenta koje je izdala ili odobrila Palestinska uprava, podsjetio je Rojters.

Naredba, koja ograničava ulazak u SAD državljanima nekih zemalja iz bezbjednosnih razloga, stupila je na snagu 1. januara, objavljeno je na sajtu Stejt departmenta, koji se za sada nije oglasio povodom ovih navoda.

Malhis je rekao da ostali palestinski članovi filmske ekipe imaju državljanstvo koje im omogućava da putuju u SAD, ali da samo on ima palestinski pasoš.

Tramp je takođe pokušao da iz SAD deportuje strance koji imaju pro-palestinske stavove. Sudija imigracionog suda je u petak naložio da bude oslobođena Leka Kordija, koja je izgubila više od 170 članova porodice u Gazi, a provela je u pritvoru godinu dana.

(K1 / MONDO) 

