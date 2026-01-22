logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srušio dugogodišnji rekord Oskara nominacijom za najboljeg glumca: Ovo se nije desilo još od Marlona Branda

Srušio dugogodišnji rekord Oskara nominacijom za najboljeg glumca: Ovo se nije desilo još od Marlona Branda

Izvor mondo.rs
0

Glumac iz filma "Marty Supreme", Timoti Šalame, je među favoritima za osvajanje svog prvog Oskara

Timoti Šalame srušio 2 rekorda nominacijom za Oskara 2026 Izvor: Youtube printscreen / A24

Timoti Šalame (30) je ove godine nominacijom za Oskara za najboljeg glumca postavio zanimljiv rekord.

Glumac iz filma "Marty Supreme" među favoritima je za osvajanje svog prvog Oskara, nakon što je ranije bio nominovan za uloge u filmovima "Call Me by Your Name" i "A Complete Unknown".

Uloga u filmu "Marty Supreme" donela mu je dva rekorda

Nominacija za ulogu u novom filmu Džoša Safdija donela mu je čak dva rekorda. Postao je najmlađi glumac sa trećom nominacijom za najboljeg glumca još od vremena Marlona Branda 1954. godine. Uz to, sada ima tri nominacije u toj kategoriji, čime se svrstao uz imena poput Vila Smita, Hoakina Feniksa, Gerija Oldmena i Hamfrija Bogarta.

Šalame je postao i najmlađi glumac sa osam filmova koji su bili nominovani za najbolji film. U dosadašnjoj filmografiji ima 22 dugometražna filma, a osam ih je konkurisalo u najvažnijoj kategoriji.

Ranije je izjavio da "teži veličini"

Iako je Timotijev govor na dodeli SAG nagrada 2025. godine, u kojem je rekao da "teži veličini", izazvao podijeljene reakcije, čini se da mladi glumac ide u pravcu koji je najavio.

Najviše se ipak govori o filmu "Sinners", koji je srušio dugogodišnji rekord. Sa čak 16 nominacija nadmašio je dosadašnje rekordere "Titanik", "La La Land" i "Sve o Evi", koji su imali po 14 nominacija, te postao film sa najviše nominacija u istoriji Oskara. Film je donio i iznenađujuće nominacije za Vunmi Mosaku i Delroja Linda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

oskar glumac filmovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA