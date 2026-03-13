Glumac će ostati bez Oskara zbog skandalozne izjave? Vrijeđanje ovih zanimanja ga koštalo karijere

Timoti Šalame je zbog kontroverzne izjave izgubio status favorita za Oskara.

Glumac nominovan za Oskara, Timoti Šalame, izazvao je negodovanje u svijetu scenskih umjetnosti nakon što je izjavio da publiku više ne zanimaju umjetničke forme poput baleta i opere.

Šalame je u februaru na Univerzitetu u Teksasu razgovarao sa Metjuom Mekonahijem o naporima da se očuva filmska industrija.

"Ne želim da radim u baletu, operi ili nečemu gdje je fazon: ‘Hajde da održimo ovo u životu, iako kao da više nikoga nije briga za to", rekao je Šalame.

"Uz svo poštovanje prema svim ljudima iz baleta i opere", brzo je dodao.

Njegovi komentari izazvali su kritike glumaca sa scene, operskih kuća i baletskih kompanija – iako su neki njegove riječi vidjeli i kao priliku za promociju. U snimku sa kolegom glumcem Metjuom Mekonahijem, koji je prošlog mjeseca na YouTube objavio Varajeti, Timoti Šalame je brzo priznao da bi njegove riječi mogle izazvati polemiku.

"Upravo sam izgubio 14 centi gledanosti", našalio se Šalame. "Bez razloga sam ispalio nekoliko prozivki."

Timoti Šalame je donedavno bio zlatni dečko Holivuda i jedan od glavnih favorita za Oskara ovog vikenda – pa se postavlja pitanje da li je nedavna reakcija javnosti zapravo više od same rasprave o njegovim stavovima o baletu i operi. Kada je Šalame nedavno rekao da "više nikoga nije briga“ za balet i operu, očigledno nije očekivao da će njegove riječi izazvati toliku buru. Ipak, pokazalo se da je pogriješio.

Ispostavilo se da mnogi ljudi imaju veoma snažna osjećanja kada su u pitanju balet i opera, ali možda još više kada je riječ o samom Šalameu. U međuvremenu, pop-kulturni podkast The Spill nazvao je svoju novu epizodu "Zašto smo zvanično završili sa Timotijem Šalameom", uz pitanje: "Da li je era Timotija Šalamea zvanično naglo završena?"

"Jeftine prozivke"

Šalameovi komentari možda jesu bili loše procijenjeni, ali njegovi „grijesi“ djeluju prilično bezazleno u poređenju sa nekim ozbiljnijim skandalima koji su godinama potresali Holivud.

Šef londonskog biroa Varajetija, Aleks Ritman, kaže da je kontroverza dostigla vrhunac tek nakon što je glasanje za Oskare završeno u četvrtak, pa vjerovatno neće imati "veći uticaj" na konačan ishod.

Ipak, kako kaže, situacija se već okretala protiv Timotija Šalamea u trci za Oskara nakon što nije osvojio dvije velike i nedavne nagrade – na BAFTA dodjeli i na SAG nagradama glumaca.

"Sve je u zamahu dok ulazite u završnicu i vidite kako se stvari razvijaju", kaže Ritman. "On je dugo bio favorit, a kada počnu da se ređaju sve te ceremonije nagrada, dobije se jasnija slika."

Šalame je prošle godine za dlaku propustio da postane najmlađi dobitnik Oskara za najboljeg glumca, a pošto je nedavno napunio 30 godina, bio bi drugi najmlađi pobjednik ako ovog vikenda osvoji zlatnu statuetu. S druge strane, Rehna Azim, urednica za nagrade u magazinu Movie Marker, kaže da je na "Timotijevoj strani".

"Mislim da je dobro što je Timoti rekao nešto zanimljivo umjesto istih onih dosadnih i sigurnih odgovora koje mnogi glumci daju", rekla je ona. "Mislim da bi i dalje trebalo da dobije Oskara. Zaslužio ga je."

"Sjajan je prema fanovima, odličan je glumac i i dalje je zanimljiv umjetnik – i bilo bi šteta da to nestane samo zato što ga neki ljudi na internetu napadaju jer je trenutno ‘kul’ napadati ga."

Kada je riječ o Oskarima, pretpostavljeni favoriti često su pod većim povećalom od svih ostalih. Irska glumica Džesi Bakli, koja važi za sigurnog dobitnika nagrade za najbolju glumicu za film "Hamnet", nedavno je pokušala da ublaži štetu nakon manje kontroverze. Ona je izjavila da je prijetila da će se riješiti svojih kućnih mačaka jer su joj vršile nuždu na jastuku.

Oba ova polu-skandala zapravo su samo "znak da sezona Oskara traje predugo", smatra Majkl Šulman, autor knjige "Oscar Wars" iz 2023. godine.

"Svi su imali previše prilika da budu ispred mikrofona i govore šta god im padne na pamet, a mi polako ostajemo bez novih stvari za reći", rekao je on.

On vjeruje da nije sve što eksplodira tokom trke za Oskara posljedica prljavih trikova. "Ne mislim da su strategije za Oskare toliko moćne", kaže Majkl Šulman. Šalame, dodaje on, "zaslužuje Oskara", ali su se mnogi ljudi "malo ohladili prema njemu u posljednjih nekoliko nedjelja", čak i prije trenutne kontroverze.

"Mislim da to ima mnogo veze sa imidžom koji je predstavljao dok je promovisao film – kao mlad i pomalo hvalisav lik.

"To je bilo zabavno i vrlo uspješno je privuklo publiku da pogleda film, ali je onda došlo do pomalo nezgodnog prelaza u sezonu nagrada, kada je pokušao da djeluje skromno i pun poštovanja, a mislim da su ga ljudi već povezali sa tom razmaženom ‘Marty Supreme’ personom."

