logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjećate li se "Moćnih rendžera": Otkrivena tajna sa snimanja, glumci nisu ni bili u kostimima (Video)

Sjećate li se "Moćnih rendžera": Otkrivena tajna sa snimanja, glumci nisu ni bili u kostimima (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Svi pamtite hit seriju i uzvik "It's Morphin time", a sada je otkriveno i kako su se tačno "transformisali"

Tajna sa snimanja Moćnih rendžera Izvor: YouTube/Power Rangers official

"Moćni rendžeri" su bili popularna američka TV serija o grupi tinejdžera koji dobijaju supermoći kako bi branili Zemlju od zlih vanzemaljskih sila.

Svaki Rendžer ima jedinstvenu boju i vještine, a zajedno koriste timski rad, hrabrost i svoje moćne Zordove – ogromne robote koji se spajaju u još moćnijeg robota – kako bi pobijedili neprijatelje i spasili svijet.

Ono što, sigurni smo, pamtite i ako niste bili fanovi serije, jeste uzvik "It's morphin time" kada bi tinejderi dobijali svoja čuvana odijela.

Promjena bi se dešavala u sekundi, a interesantno je da pola puta u odijelima uopšte nisu bili glumci, već kaskaderi.

Evo i kako su se "presvlačili".

Pogledajte i ovaj snimak:

 (Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci serija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA