Ubio se "moćni rendžer": Glumac Džejson Dejvid Frenk oduzeo sebi život

Glumac Džejson Dejvid Frenk izvršio je samoubistvo u 49. godini, prenose strani mediji.

Džejson Dejvid Frenk, glumac koji je od 1993. do 1996. godine igrao Tomija Olivera, Zelenog, a potom i Bijelog Moćnog Rendžera u seriji "Moćni rendžeri", preminuo je u Teksasu. Kako prenose strani mediji on je izvršio samoubistvo. Njegova supruga Temi ranije ove godine podnijela je zahtjev za razvod, poslije 19 godina braka, u kojem je kao razlog navela to što joj je bio nevjeran.