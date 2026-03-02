Na crvenom tepihu sa nasljednicom: Benisio del Toro pokazao kćerku

Glumac Benisio del Toro prošetao crvenim tepihom sa nasljednicom

Glumac Benisio del Toro, pojavio se sinoć na dodjeli SAG nagrada, a pratilja mu je bila kćerka Dilajla.

Zvijezda filma "One Battle After Another" bila je nominovana za nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu za ostvarenje iz septembra 2025, ali je priznanje na kraju pripalo njegovom kolegi Šonu Penu.

Pogledajte glumca s nasljednicom:

Delajla, koja je rođena u avgustu 2011, uglavnom je bila van očiju javnosti. Del Toro ju je dobio sa povremenom partnerkom Kimberli Stjuart, kćerkom muzičke legende Rodom Stjuartom.

Tokom Kimberline trudnoće, glumčev predstavnik je pojasnio da njih dvoje nisu u vezi, ali je naglasio da je dobitnik Oskara "velika podrška"

Ipak, bivši partneri su posljednjih godina pokazali skladan odnos u zajedničkom roditeljstvu, uključujući i zajedničku fotografiju iz 2023. godine u Portoriku, gdje su prisustvovali Rodovom koncertu.

