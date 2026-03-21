logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 filma koja su bolja od "Peaky Blinders: The Immortal Man": Imaju isti "vajb", besprekoran stil i smrtonosne odluke

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ukoliko ste raspoloženi za još naslova u stilu "Peaky Blinders-a", donosimo tri slična prijedloga.

3 filma koja su bolja od "Peaky Blinders: The Immortal Man" Izvor: Source: Youtube printscreen / Zero Media /Netflix

Dugoočekivani film "Peaky Blinders: The Immortal Man" konačno je stigao i ponovo nas vraća u mračni svijet Tomija Šelbija, gdje se prepliću kriminal, politika i lične borbe. Prepoznatljiv stil, britanska elegancija, napeti odnosi i atmosfera na ivici eksplozije i dalje su ono što ovu priču čini toliko zaraznom, iako su reakcije pomiješane.

Dok su jedni oduševljeni pričom, ima i onih koji su očekivali više. No, ukoliko ste raspoloženi za takav "vajb" u filmovima: priče o opasnim, ali harizmatičnim antiherojima, podzemlju koje funkcioniše po sopstvenim pravilima i svijetu u kom su odijela besprijekorna, a odluke smrtonosne, postoje još neki naslovi koji mogu da vam pruže sličan osjećaj.

Mi smo izdvojili tri favorita koja vrijede gledanja:

1. Legend

Legent trejler
Izvor: YouTube

Ovo je vjerovatno najbliže Peaky Blinders svijetu. Radnja prati braću Krej, identične blizance koji vladaju londonskim podzemljem '60-ih. Jedan je hladnokrvni biznismen, drugi potpuni psihopata, i kako njihova moć raste, tako raste i haos oko njih. Film ima isti miks: stil, odijela, nasilje i unutrašnji lom glavnog lika.

2. The Gentlemen

The Gentlemen trejler
Izvor: YouTube

Ovo je modernija verzija "Peaky Blinders-a". Priča prati  američkog kralja marihuane u Londonu koji pokušava da proda svoj biznis, ali se sve pretvara u lanac ucjena, prevara i nasilja. Dijalozi su britki, likovi harizmatični, a atmosfera gangsterska.

3. Road to Perdition

Road to Perdition
Izvor: YouTube

"Road to Perdition" nalikuje "Peaky Blinders-u" na emocionalnom i vizuelnom nivou. Radnja prati plaćenog ubicu iz mafije koji bježi sa sinom nakon izdaje, dok ih jure bivši saveznici. Film je sporiji, ali ima brutalnu atmosferu: kiša, mrak, lojalnost, porodica i sudbina.

Ukoliko vam treba još preporuka, možda će vam se dopasti Public Enemies (gangsteri + istorijski kontekst), The Untouchables (mafija vs zakon), Layer Cake (britanski kriminal + dobra naracija).

Tagovi

serije filmovi preporuke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA