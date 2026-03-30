Hitovi koji nam stižu u aprilu na HBO: Na spisku i nagledanija serija u istoriji

HBO u aprilu donosi brojne naslove

April na HBO Max donosi veliki izbor novih sadržaja, iščekivanu novu sezonu HBO Original serije "Euforija", posljednju sezonu Max Original serije "Komičari", te novu HBO Original seriju "Braća", kao i HBO Original dokumentarni film "Mračni čarobnjak".

Od regionalnih naslova posebno izdvajamo hrvatski film "Južina" reditelja i scenariste Ante Marina, sportski dokumentarac "Izgubljeni drim tim“ reditelja i scenariste Jure Pavlovića, kao i kratki animirani film "Dječak" o Draženu Petroviću, autora Frana Petruše.

Euphoria S3

U trećoj sezoni grupa prijatelja iz detinjstva suočava se s pitanjem vjere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla. Treću sezonu je kreirao, napisao, režirao i izvršno producirao za Emija nominovani i dobitnik DGA nagrade Sem Levinson. U glavnoj ulozi je dobitnica Emi nagrade Zendeja, a serija je producirana u saradnji s A24.

"Euforija" je jedna od najgledanijih serija u istoriji HBO-a, a prve dvije sezone osvojile su 25 nominacija za Emi, uključujući devet pobjeda u različitim kategorijama.

Hacks S5

Nakon pogrešnih i neuglednih medijskih izvještaja o njenoj navodnoj smrti, Debora Vans (Džin Smart) i Ava (Hana Ajnbajnder) vraćaju se u Las Vegas odlučnije nego ikad da učvrste Deborino nasljeđe kao komičarke.

Half Man

Ovu burnu dramsku seriju potpisuje Ričard Ged, a ona tokom četiri decenije prati napet odnos dvojice otuđene "braće". Nial i Ruben su braća, nisu povezani krvlju, ali najbliže što se može biti. Jedan je žestok i odan. Drugi je blag i povučen. U mladosti su bili nerazdvojni. Spojeni u živote kroz smrt i okolnosti, jedno drugome su jedino što imaju… Ali kada se Ruben pojavi na Nialovom vjenčanju tri decenije kasnije, sve djeluje drukačije.

Napet je. Sumnjiv. Ne ponaša se kao on sam. Ubrzo potom dolazi do eksplozije nasilja koja nas vraća kroz njihove živote, od osamdesetih do danas. Obuhvatajući 30 godina u životima ovih slomljenih muškaraca, ova šestodelna limitirana serija istražuje bratstvo, nasilje i intenzivnu krhkost muških odnosa. Jer kada se stvari raspadaju… ponekad se najbliže veze lome najteže.

The Dark Wizard

"Mračni čarobnjak" je beskompromisan portret Dina Potera, jednog od najuticajnijih i najkontroverznijih penjača, BASE skakača i highline hodača na svijetu.

Serija prati zadivljujuće poduhvate koji su ga učinili legendom, kao i lične unutrašnje borbe koje su obilježile njegov život.

Deeply

Priča o vezi Deniz i Barisa. Od 20-ih godina do razvoda, njihova je priča bila ispunjena mogućim i nemogućim trenucima.

G-20

Teroristi preuzimaju Samit G-20, a predsjednica Saton upotrebljava svoje upravljačko i vojno iskustvo da bi odbranila svoju porodicu, kompaniju i svijet.

Anaconda

Ovo nije "reboot". U pitanju je potpuno originalna komedija, inspirisana filmskim „klasikom“ Anakonda, u kojem su u glavnim ulogama Dag (Džek Blek) i Grif (Pol Rad), najbolji prijatelji još od djetinjstva koji su oduvek sanjali da snime rimejk svog omiljenog filma svih vremena. Kad ih kriza srednjih godina konačno natera da se upuste u taj poduhvat, odlaze duboko u Amazon da započnu snimanje. Međutim, stvari postaju ozbiljne kad se pojavi prava džinovska anakonda i njihov haotični, komično dezorganizovani filmski set pretvori u smrtonosnu situaciju. Film koji očajnički žele da snime? Mogao bi da ih košta života...

You, Me & He

Za Mags i Eš, brak je postao niz rasprava i kompromisa, dok su oboje željni da dožive nešto više. Tokom svog prvog odmora bez djece otkako su postali roditelji, njihove svađe prete da unište putovanje — sve dok ne upoznaju Anđelu, slobodnu digitalnu nomadkinju koja budi neočekivana osjećanja u Mags i daje joj dozvolu da bude onakva kakva nije bila godinama — zabavna! Zaintrigirani Anđelinom pojavom, bračni par se poigrava idejom trojke, ali stvari nikad nisu jednostavne kako izgledaju..

Blue Moon

Uveče 31. marta 1943. godine, legendarni tekstopisac Lorenc Hart suočava se sa sopstvenim poljuljanim samopouzdanjem u baru Sardis, dok njegov nekadašnji saradnik Ričard Rodžers slavi premijeru svog revolucionarnog hit mjuzikla Oklahoma.

U glavnim ulogama su Itan Hok, Margaret Kvoli, Endrju Skot i Bobi Kanavale. Režirao Ričard Linkleter.

You Gotta Believe

Zasnovano na inspirativnoj istinitoj priči o omladinskoj bejzbol ekipi koja je protiv svih očekivanja stigla do Svetskog prvenstva Male lige. Pošto su sezonu posvetili bolesnom ocu jednog saigrača, grupa potcijenjenih mladih igrača ostvaruje svoje "Pepeljugino" putovanje sve do Svjetskog prvenstva Male lige 2002. godine, što kulminira rekordnim okršajem koji je odmah postao klasik na ESPN-u.

Unstoppable

Inspirativna istinita priča o Entoniju Roblesu (Džarel Džerom), dečaku rođenim sa jednom nogom, čiji nepokolebljivi duh i nesalomiva odlučnost omogućavaju da se suprotstavi svim preprekama i ostvari svoje snove.

Uz nepokolebljivu ljubav i podršku posvećene majke Džudi (Dženifer Lopez) i ohrabrenje svojih trenera, Entoni prebrodi sve teškoće i izbori se za mesto u rvačkom timu Univerziteta Arizone. Ali da bi ostvario svoj konačni cilj i postao NCAA šampion, moraće da uloži sve — fizički i mentalno.

Into The Wonderwoods

Desetogodišnji Anđelo, budući istraživač, kreće na put s porodicom da poseti svoju voljenu baku. Kad ga rasejani roditelji zaborave na odmorištu, odlučuje da sam pronađe porodicu prečicom kroz šumu. Ubrzo ulazi u misteriozan svet naseljen čudnim i divnim stvorenjima – neka su prijateljski raspoložena, druga baš i ne.

Južina

Dok intenzivan vetar jugo potresa Split, životi stanara u četvorospratnici sudaraju se u mračno komičnom lancu nesporazuma, spletki i haosa gdje čak i junaci postaju zlikovci u očima svojih komšija.

Izgubljeni drim tim

„Izgubljeni Tim snova” donosi priču o posljednjoj jugoslovenskoj košarkaškoj reprezentaciji i njenoj potrazi za zlatnom medaljom na Evropskom prvenstvu 1991. godine, usred političkih previranja i nadolazećeg rata. Film predstavlja psihološku studiju igrača, iskušenja njihovog zajedništva i jedinstveno iskustvo pripadanja timu kakav sportska istorija ne pamti — jedinom timu koji je osvojio zlato, popeo se na pobjedničko postolje i gledao kako se njegova zastava podiže u slavu zemlje koja je prestala da postoji tri dana prije toga.

Dječak

O Draženu Petroviću zna se gotovo sve. Njegov put od malog kluba Šibenka do NBA zvezde, dominacija evropskom, a potom i NBA košarkom, ispraćeni su do najsitnijih detalja.

Njegov odnos prema radu i posvećenost i danas inspirišu ljude različitih profesija. Međutim, njegovo detinjstvo i priče o tome da je trenirao po sedam sati dnevno sačuvani su uglavnom u sećanjima njegovih najbližih i na nekoliko porodičnih fotografija. Ovaj film oživljava taj period života velikog sportiste.

Bitna kod Siska 1593. godine

Otomani, predvođeni bosanskim beglerbegom Hasan-pašom Predojevićem, napale su 1593. godine tvrđavu u Sisku. Habsburške koalicione snage došle su da razbiju opsadu, a bitka je započela 22. juna 1593. Bitka se završila ubedljivim porazom Otomana, čime je okončan „mali rat“ dug čitav vek koji je razarao hrvatske i slavonske zemlje, tada pod vlašću Habsburgovaca i Svetog rimskog carstva.

Film istražuje okolnosti koje su prethodile bici, njen tok i događaje koji su uslijedili. Donosi nam autentične lokacije, prikazuje arheološke nalaze i obuhvata intervjue sa vodećim stručnjacima za taj period.

Dream Stage

Jun Azuma, nekad genijalni producent koji je skrajnut nakon jednog incidenta, upoznaje Naze, sedmočlanu K-pop grupu koja želi uspjeh. Dok ih vodi kroz surov svet jurenja za snovima, njihova odlučnost ga inspiriše da oživi put koji je napustio.

The Other Bennet Sister

Temeljena na hvaljenom romanu Janice Hadlow, drama u središte pozornosti stavlja Mary Bennet — često Zanemarenu srednju sestru. Priča počinje u Longbornu, porodičnom domu Benetovih, gde gospodin i gospođa Benet predvode živahno domaćinstvo sa pet neudatih ćerki: Džejn, Elizabet, Meri, Kiti i Lidijom. Kako društveni pritisci rastu, sestre Benet snalaze se u blistavom, ali nesigurnom svijetu Engleske iz doba regentstva, gdje je brak i težnja i nužnost. Dok njene sestre teže romansi i društvenom uspjehu, Meri kreće drugačijim putem. Napuštajući Longborn, odlazi u London kako bi živjela sa svojim ujakom i ujnom, gospodinom i gospođom Gardiner, u njihovom elegantnom domu u Ulici Grečerč. Tamo Meri započinje putovanje samospoznaje, izlazeći iz sjenke i ulazeći u sopstvenu priču.

Then You Run

Kad osamnaestogodišnja Tara, nakon posete otuđenom ocu, završi s lešom na rukama, ona i njene najbolje prijateljice Stink, Rut i Nesi kreću da jure po Evropi u potrazi za Tarinom davno izgubljenom majkom.

Usput se suočavaju s manjkom novca, neobičnim romansama i nezgodnom trudnoćom. Ali najveća opasnost im prijeti od Tarinog strica Regana, čiju su zalihu droge ukrale da bi imale nešto novca… a Regan je, igrom slučaja, najveći gangster u Roterdamu.

Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event

Novi specijal koji duboko ulazi u bum dečačkih bendova kasnih 1990-ih i ranih 2000-tih, otkrivajući kako je industrija mlade izvođače pretvarala u komercijalnu robu, istovremeno razotkrivajući neispričane priče o zlostavljanju, zavisnosti i finansijskoj manipulaciji.