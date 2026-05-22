Povratak hit serije "Uvod u anatomiju": Radnja smještena u Teksas, evo ko se vraća od poznatih likova

Autor Dušan Volaš
Novi nastavak serije Uvod u anatomiju biće smješten u Teksas, a na projektu ponovo sarađuju Šonda Rajms, Elen Pompeo i Meg Marinis uz nove likove i priče.

Povratak hit serije "Uvod u anatomiju" Izvor: YouTube/Screenshot

Stižu velike vijesti za ljubiteljeserije "Uvod u anatomiju". U utorak je zvanično potvrđeno da je u pripremi novi spin-of čija će radnja biti smještena u Teksasu.

Nova serija će imati nekoliko ključnih poveznica sa originalnim hitom, što će sasvim sigurno obradovati dugogodišnje fanove. Na projektu je angažovana Šonda Rajms, autorka "Uvoda u anatomiju", koja učestvuje kao sukreatorka, scenaristkinja i izvršna producentkinja. Uz nju će na seriji raditi i Meg Marinis, aktuelna šouranerka "Uvoda u anatomiju".

U projekat je uključena i Elen Pompeo, zvijezda serije i dugogodišnje zaštitno lice Meredit Grej, koja će obavljati funkciju izvršne producentkinje.

Premijera se očekuje 2027. godine

Kako piše Dedlajn, serija je već dobila direktnu narudžbinu za prikazivanje, a premijera na mreži ABC očekuje se sredinom televizijske sezone 2027. godine.

"Nevjerovatno sam uzbuđena što ću proširiti univerzum "Uvoda u anatomiju". Ova prilika doneće nove likove i priče koje će imati isto srce, emocije i bliskost zbog kojih gledaoci vole "Uvod u anatomiju" već više od dve decenije, a sve će biti smješteno u mojoj rodnoj državi Teksas. Izuzetno sam zahvalna Šondi Rajms što je stvorila ovaj dinamičan svijet i osjećam se srećnom što mogu biti deo njega", izjavila je Marinis.

Iako će ovaj nastavak pratiti novu generaciju lekara, Deadline navodi kako postoji velika mogućnost da se u seriji pojavi jedan ili više poznatih likova iz originalnog "Uvoda u anatomiju".

