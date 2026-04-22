Štimac bijesan zbog isključenja Ilića: Imali smo vođstvo, a onda se naravno pojavi nekakva odluka...

„Da su sudijski kriteriji isti mi bi u Vrapčićima završili utakmicu sa pet igrača više“, rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije remija sa Borcem.

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da "zakuvaju prvenstvo“ kako su to najavili pred derbi sa banjalučkim Borcem.

Duel u Mostaru završen je remijem 1:1 pa su Banjalučani zadržali 10 bodova prednosti pred posljednjih šest kola Premijer lige BIH i na putu su da preuzmu pehar upravo od „plemića“.

Imao je Zrinjski vođstvo u Mostaru, ali je nakon isključenja Ilića zbog gaženja Skorupa s leđa Borac uspio da stigne do remija, a dvije minute prije kraja Luka juričić je propustio stopostotnu šansu za potpuni preokret.

Isključenje Ilića iznerviralo je Štimca koji je tokom utakmice zaradio žuti karton zbog kojeg će propustiti duel sa Širokim Brijegom, a onda je i poslije završetka utakmice žestoko prigovarao na centru sudijskoj trojci.

Nakon utakmice nije propustio priliku da se požali na suđenje.

"Realno na osnovu pokazanog večeras ovo su dvije najbolje ekipe u ligi. Rekao bih da smo sveli Borac sveli na minimum kreacije, minimum šansi. Puno bolje smo izašli drugo poluvrijeme, prvih 15 minuta kao da se nismo pojavili , bio sam jako ljut na poluvremenu. Imali smo poptunu kontrolu, lijepo vođstvo, a onda se naravno pojavi nekakva odluka, a onda dovede sve do ovakvog stanja ovdje“, rekao je Štimac i dodao:

"Da su kriteriji sudisjki isti mi bi vjerovatno završili meč u Vrapčićima sa pet igrača više", zaključio je Štimac.