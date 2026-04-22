Štimac najavio derbi Zrinjski - Borac: "Izaći ćemo sa uvjerenjem da smo bolji od njih!"

Dragan Šutvić
0

Trener "plemića" govorio je pred meč sa Borcem (20.30).

Igor Štimac pred utakmicu Zrinjski Borac Izvor: Youtube/HŠK Zrinjski

Veliki derbi 30. kola Premijer lige BiH igra se večeras u Mostaru (20.30), gdje će drugoplasirani Zrinjski dočekati lidera Borca.

Biće to meč koji može sve da riješi kad je u pitanju borba za titulu, ali i da ponovo "zakuva" prvenstvo. Tim Igora Štimca ima 10 bodova manje od izabranika Vinka Marinovića, pa je jasno da je večerašnji meč od ogromnog značaja i za jedne i za druge.

Možda će vas zanimati

"Ove sezone smo već dva-tri puta protiv Borca pokazali da možemo da iznesemo tu utakmicu na leđima. Nema razloga da tako ne bude i ovaj put. Imali smo, uz taj iscrpljujući revanš protiv Radnika, prilično problema sa kadrom. Otišli smo gore sa 8 promjena u ekipi i došli do jedne uvjerljive pobjede, iako taj rezultat malo vara. Bilo je tu grešaka, ali sam prije svega zadovoljan pristupom, onim što su momci slušali, što su bili okomiti i rastrčani, željni i puni htijenja. Takav pristup moramo da imamo bez obzira ko izađe na teren jer svi nose dres Zrinjskog, svi ga moraju poštovati i odnositi se prema njemu na pravi način", rekao je pred meč sa Borcem trener mostarskog tima, dodavši:

"Liga BiH je nepredvidiva. Iz trenerskog ugla vam mogu nešto reći, ali nikad ne znate šta će vas dočekati. Mi ćemo izaći na teren sa uvjerenjem kako smo dovoljno dobri i bolji od Borca, kako ćemo napraviti sve kako bismo pobijedili u ovoj utakmici."

U prvom ovosezonskom odmjeravanju snaga, 27. oktobra , Zrinjski je trijumfovao pred svojim navijačima rezultatom 2:1. Potom je upisao tri boda i 21. decembra na Gradskom stadionu (0:1), dok je Borac ova dva neuspjeha sa kamatom naplatio 14. februara, deklasiravši Mostarce u Platonovoj ulici (3:0).

Možda će vas zanimati

Premijer liga BiH FK Borac HŠK Zrinjski Igor Štimac fudbal treneri

