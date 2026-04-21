"Čeka nas derbi sa malo prostora i mnogo duela!" Marinović pred meč sa Zrinjskim: Pobijediće ko iskoristi sitne detalje!

Dragan Šutvić
Trener Borca najavio je sutrašnji duel sa Zrinjskim u Mostaru.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Prvo od posljednjih sedam kola Premijer lige BiH obilježiće derbi u Mostaru, u kojem se sastaju Zrinjski i Borac.

Sutrašnji domaćin kasni 10 bodova za prvoplasiranim Banjalučanima, pa bi eventualnom pobjedom "zakuvao" završnicu prvenstva. Sa drgue strane, ukoliko trijumfuju izabranici Vinka Marinovića, osvajanje šampionske titule, četvrte u Premijer ligi BiH u klupskoj istoriji, bilo bi praktično ovjereno.

"Kao i sve dosadašnje, tako je i ova sutrašnja utakmica jako bitna. Nosi određenu težinu jer je derbi, ali dolazi i u vanrednom kolu, tako da sigurno nije bilo ni mnogo vremena za posebnu pripremu. Međutim, sigurno da i mi i Zrinjski znamo na koji način igramo, tako da očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu od samog početka. Zrinjski je kvalitetna ekipa koja ima širok roster i znamo na koji način igraju. Isto tako, znamo da i mi moramo da odigramo kvalitetnu utakmicu, odnosno da većinom zadržimo ono dobro što smo radili u dosadašnjem dijeli prvenstva. Potrebno je da odigramo sa disciplinom i koncentracijom jer očekujem da će ovo biti utakmica sa malo prostora i mnogo duela. Utakmicu će dobiti onaj ko iskoristi te nijanse i detalje, a nadam se da će to biti na našoj strani. Ovo je derbi koji može da nam donese dosta i utakmica koja će, pretpostavljam, biti jako dobra i kvalitetna. Bitno je, takođe, da osim povreda Grahovca i Sijarića nemamo dodatnih problema, tako da smo skoro sa maksimalnim brojem igrača za ovu utakmicu", rekao je Marinović na konferenciji za novinare, koji nije htio pretjerano mnogo da komentariše najavu susreta iz Mostara.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

"Fokus je na nama i na našoj igri i sigurno da te stvari ne odlučuju. Ipak se pitaju igrači i igra na terenu i mi se samo za to spremamo."

Podvlači strateg banjalučkog tima da je najvažnije da Borac odlučuje sam o sebi kad je riječ o borbi za titulu.

"Kad imate pritisak, to vam je i privilegija. Gledamo svaku utakmicu kao da nam je najvažnija i sigurno da i ova može dosta toga da nam donese. Bitno je da pokušamo da odigramo dobro, a najvažnije je da odlučujemo sami o sebi i da imamo sve u svojim rukama. Pokušaćemo da odigramo što je moguće bolje i kvalitetnije i da se za još jedan korak približimo cilju."

PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Utorak (21. april):

Rudar PrijedorŽeljezničar (18.00)

Velež – Široki Brijeg (20.30)

Srijeda (22. april):

Posušje – Radnik (16.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (18.00)

Zrinjski – Borac (20.30)

