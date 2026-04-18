19 : 07 36' - Sudar Hiroša i Milaka Djeluje da je "deblji kraj" izvukao Milak, kojem se ukazuje pomoć na terenu Gradskog stadiona.

19 : 03 32' - Velika šansa za Velež! Opasno je sada bilo pred golom Borca! Milak je ostavio na lijevoj strani loptu za Salčina, koji je centrirao u sredinu, ali je u posljednji čas intervenisao Saničanin, koji danas ima ulogu kapitena.

18 : 58 28' - Savić! Odlično je sada iz daljine šutirao najbolji asistent lige, ali je Karić bio dobro postavljen.

18 : 55 25' - Nukić preko gola! Loše je Jurkas ispucao loptu, koja je potom stigla do Salčina. Proigrao je na desnoj strani Nukića, koji je veoma loše šutirao.

18 : 46 15' - GOOOOL! Smanjuje Velež, 2:1 u Banjaluci! Salčin je uspio da se izbori za šut pored četvorice igrača Borca i "zakuca" loptu pod prečku Mladena Jurkasa. Bio je ovo prvi gol koji Borac prima u Premijer ligi BiH još od 7. marta i domaćeg susreta sa Širokim Brijegom (5:1).

18 : 39 8' - GOOOOOOL! Novi gol Borca, ekspresno crveno-plavi dolaze do 2:0! Izgubio je Abdulah loptu na svojoj polovini, a Juričić uposlio Hiroša, koji za vrlo kratko vrijeme postiže dva pogotka!

18 : 37 6' - GOOOOOL! 1:0 na Gradskom stadionu, pogodio je Hiroš! Izgubio je Babić loptu na svojoj polovini, nakon čega je Hrelja izbacio u prvi plan Hiroša, koji prizemnim udarcem matira Karića.

18 : 35 4' - Jojić! Šutirao je Jojić iz velike daljine, međutim nije bilo opasnosti po goste. Otišla je lopta visoko preko prečke.

18 : 33 3' - Prijeti Velež Centrirao je Pidro sa lijeve strane, ali do lopte nije uspio da stigne Šarić.

18 : 31 1' - Počeo je meč!

18 : 28 Igrači dva tima su izašli na teren Meč uskoro počinje, igrači dva tima predvođeni sudijom Nihadom Ljajićem izašli su na travnjak Gradskog stadiona. Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

18 : 06 Za koga se odlučio Rahimić? Trener Veleža na teren od prvog minuta šalje sljedeću postavu: Karić, Šerbečić, Abdulah, Hrkać, Šarić, Duranović, Pidro, Salčin, Babić, Nukić i Milak.

17 : 48 Startna postava Borca Za domaćina, od prvog minuta će igrati: Jurkas, Jakšić, Saničanin, Paskval, Erera, Jojić, Skorup, Savić, Hrelja, Hiroš i Juričić.

17 : 44 Borac na +12 u odnosu na Zrinjski! Borac trenutno ima 68 bodova, čak 12 više od Zrinjskog, i praktično je pitanje kola u kojem će i matematički obezbijediti osvajanje titule.



17 : 38 Očekivanja Vinka Marinovića "Očekujem zahtjevnu i tešku utakmicu protiv ekipe Veleža, koja je u dobrom ritmu, što je pokazala i plasmanom u finale Kupa BiH. U pitanju je ekipa koja ima kvalitet, ima brzinu, pa očekujem sigurno jednu intenzivnu utakmicu sa puno duela. Nama je najbitnije da mi pokušamo da držimo kontinuitet koji imamo čitavo prvenstvo, sa dobrim pristupom, koncentracijom, disciplinom i odgovornošću. Mi moramo biti ti koji ćemo kontrolisati ritam utakmice i ukoliko budemo to ostvarili onda se nadam da ćemo ostvariti svoj cilj – novu pobjedu i osvajanje tri boda. Želimo da zadržimo ovu razliku jer sada ulazimo u jedan dio prvenstva koji je jako zahtjevan", istakao je trener Borca pred današnji duel. Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

17 : 34 Crveno-plavi traže novi klupski rekord! Prošlosedmičnom pobjedom u Prijedoru, Borac je izjednačio klupski rekord po broju pobjeda u Premijer ligi BiH. Tokom 2023. godine nanizao je osam trijumfa, koliko ima i sada, pa je okršaj sa Mostarcima prilika da se ovaj niz produži.