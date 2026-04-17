© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Nazire se opstanak u Premijer ligi BiH: Velika pobjeda Rudar Prijedora na "Pecari"!

Bojan Jakovljević
Rudar Prijedor u Širokom Brijegu upisao veoma važne bodove u borbi za opstanak.

FK Rudar Prijedor Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Sasvim zasluženo fudbaleri Rudar Prijedora upisali su pobjedu u Širokom Brijegu, a tri boda sa "Pecare" mnogo će značiti timu Perice Ognjenovića u borbi za opstanak.

"Rudari" su bili bolji, zaprijetili krajem prvog i drugog poluvremena, a onda u samom finišu stigli do trijumfa.

U 43. minutu zaprijetili su gosti preko Grbića, ali promjene rezultata nije bilo. Veliku šansu imali su "rudari" u 82. minutu, kada je Tarik Ramić šutirao iz voleja, ali iz teške pozicije u padu, pa nije bio dovoljno precizan.

Ono što nije uspio tada, jeste sedam minuta kasnije. Odlično je reagovao nakon ubacivanja i zatresao mrežu Josipovića, za veliko slavlje gostiju.

Iako na "Pecari" nije viđena gruba igra, sudija Antoni Bandić iz Gruda podijelio je pet žutih kartona, a taj broj bio je veći od prilika na ovom susretu, računajući oba tima! Širokobriježani su opomenuti tri puta (Senić, Petriško, Perko, svi u prvom poluvremenu), dok su "rudari" zaradili dva žuta kartona (Puentes, Ricmajer).

Iako su još u zoni ispadanja, sa današnja tri boda opstanak u ligi mnogo je realniji za Rudar Prijedor, koji sada ima samo tri boda manje od Radnika, koji je prvi tim u sigurnoj zoni. S druge strane, Širokobriježani su četiri meča bez pobjede u ligi, a upisali su i treći poraz u nizu.

  • ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Bagarić, Stanić, Marsinjo, Perko, Sobol (63. Sesar), Petriško, Tomić (79. Matić), P. Stanić, Klepač (79. Jelić). Trener: Damir Milanović.
  • RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Ronkal, Daneze, Puentes, Grbić, Ramić, Mohedano (70. Keranović), Fereiroa, Bolivar, Ricmajer (90+3. Koral), Gutijerez (70. Romera). Trener: Perica Ognjenović.

PREMIJER LIGA BIH - 29. KOLO:

  • Široki Brijeg - Rudar Prijedor 0:1 (0:0)
    /Ramić 89/
  • Željezničar - Posušje (20.30)

Subota:

  • Radnik - Sarajevo (16.00)
  • Borac - Velež (18.30)
  • Sloga - Zrinjski (20.45)



Standings provided by Sofascore

Premijer liga BiH FK Rudar Prijedor NK Široki Brijeg

