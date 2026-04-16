Posušje se bori za opstanak, ali već razmišlja i o novoj sezoni: Na "Mokrom Docu" riješili najvažnije pitanje!

Posušje se bori za opstanak, ali već razmišlja i o novoj sezoni: Na "Mokrom Docu" riješili najvažnije pitanje!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Dario Bašić ostaće trener Posušja i u naredne dvije godine.

Dario Bašić ostaje trener Posušja

U najavi predstojećeg ligaškog meča, na Grbavici protiv Željezničara, iz Posušja su naveli da su već sad riješili naznačajnije pitanje za narednu sezonu.

Dario Bašić produžio je ugovor sa klubom do ljeta 2028. godine, bez obzira kako završi tekuća sezona. Ekipa sa Mokrog Doca trenutno je na sedmom mjestu Premijer lige BiH sa 30 bodova, šest više od Sloge Meridian, prvog tima u zoni ispadanja.

"Klupu plavo-bijelih preuzeo je u trenutku kad je bilo najteže i vratio nam vjeru, pobjednički mentalitet i radost na Mokrom Docu.
Isti cilj, ista energija. Nastavljamo zajedno!", istaknuto je iz Posušja.

Nekadašnji selektor reprezentacija Bahreina i Kuvajta do 23 godine stigao je u Posušje u prvoj polovini oktobra prošle godine. Ekipom je do sada komandovao na 19 utakmica, upisavši sedam pobjeda, tri neriješena rezultata i devet poraza.

Možda će vas zanimati

