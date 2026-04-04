Borac je opravdao ulogu favorita u Posušju (0:3) i upisao sedmu uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH.
Crveno-plavi su trijumfovali pogocima Juričića, kojem je to bio 21. gol u sezoni, Jakšića i Deketa pa tako devet kola prije kraja sezone imaju isto toliko bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog.
Već u 7. minutu su gosti stekli prednost u ovom duelu i odveli meč u željenom smjeru. Skorup je iz sredine poslao loptu na peterac, gdje ju je zahvatio Juričić i spretno poslao iza leđa Šubarića.
Bio je to jedini pogodak u prvom dijelu igre, da bi praktično odmah po početku nastavka tim Vinka Marinovića ponovo poentirao i trasirao put ka pobjedi. Hrelja je proigrao Savića, koji je potom na desnoj strani odigrao za Jakšića, a ovaj preciznim udarcem poslao loptu u suprotnu stranu domaćeg gola.
Konačnih 0:3 postavio je rezervista Deket, pogodivši iskosa sa lijeve strane nakon nove asistencije Savića.
Borac će u narednom kolu, prvom u posljednjem krugu prvenstva, biti gost Rudar Prijedora, dok će Posušje ponovo igrati na domaćem terenu, ovog puta protiv Širokog Brijega.
POSUŠJE: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Šroler (od 71. Andačić), Čuić, Begić (od 71. Hanuljak), Živković (od 62. Petković), Novoselac, Majstorović, Kukavica (od 62. Kreković), Mulato (od 83. Bešlić).
BORAC: Jurkas, Paskval, Saničanin, Juričić (od 82. Perić), Hrelja (od 90. Đajić), Hiroš (od 67. Ogrinec), Jojić, Karolina, Jakšić, Savić (od 90. Sijarić), Skorup (od 82. Deket).
Kraj
Nije bilo nadoknade, odmah je sudija Efendić označio kraj meča.
Dakle, Posušje - Borac 0:3.
90' - Promjene u Borcu
Igru su napustili Savić i Hrelja, ušli su Sijarić i Đajić.
88' - GOOOOOL!
0:3 u Posušju, strijelac je Deket!
Taman što smo rekli da se meč odvija bez uzbuđenja, mladi ofanzivac Borca je postigao svoj peti pogodak u sezoni. Poentirao je iskosa sa lijeve strane, nakon nove asistencije Savića na ovom meču.
87' - Bližimo se kraju
Nije u proteklih 15-20 minuta viđeno ništa vrijedno pažnje u Posušju.
Borac rutinski čuva stečenu prednost i ide ka sedmoj uzastopnoj pobjedi u ligi.
83' - Posljednja promjena u Posušju
Bešlić mijenja Mulata.
82' - Dvije izmjene kod gostiju
Izlaze Juričić i Skorup, a ulaze Perić i Deket.
71' - Nova dupla promjena u Posušju
Izašli su Šroler i Begić, a u igri su Andačić i Hanuljak.
67' - Prva izmjena u Borcu
Hiroša je zamijenio Ogrinec.
67' - Loš udarac Hiroša
Jojić je povukao loptu, potom odigrao za Hiroša koji sa ivice šesnaesterca loše šutira.
63' - Dobra šansa za Posušje!
Šutirao je Kreković koji je tek ušao u igru, ali je Jurkas uspio da skrene loptu u korner.
62' - Dvije promjene u Posušju
Umjesto Kukavice i Živkovića, na terenu su Kreković i Petković.
55' - Preambiciozan pokušaj Majstorovića
Probao je igrač Posušja sa više od 35 metara da ugrozi Jurkasa, ali je to bio preambiciozan udarac. Lopta je otišla daleko prečke Borčevog gola.
50' - Žuti karton za Ćurdu
Zapisan je igrač Posušja zbog povlačenja Jakšića.
48' - GOOOOOOL!
0:2 u Posušju, sada je pogodio Jakšić!
Hrelja je proigrao Savića, koji je potom na desnoj strani odigrao za Jakšića, a ovaj preciznim udarcem poslao loptu u suprotnu stranu domaće gola!
Da li je Borac sada definitivno trasirao put ka pobjedi?
46' - Nastavljena je utakmica
Počelo je drugo poluvrijeme u Posušju.
Kraj prvog poluvremena
Završeno je prvih 45 minuta, Posušje - Borac 0:1.
Minut nadoknade
Još 60 sekundi u prvom dijelu.
45' - Živković ne uspijeva
Izvelo je Posušje slobodan udarac skoro sa polovine terena, loptu je potom glavom zahvatio Živković, ali pored Saničanina to nije uspio da uradi na željeni način.
42' - Udarac Skorupa
Šutirao je vezni igrač Borca sa velike udaljenosti, ali je lopta prošla pored stative.
36' - Mulato pored gola
Kukavica je proigrao na desnoj strani Mulata, koji se namještao na udarac, da bi na kraju poslije prizemnog šuta poslao loptu uz stativu.
34' - "Požutio" je sada i Čuić
Dobio je javnu opomenu prvotimac Posušja zbog jednog prigovora sudiji Efendiću.
28' - Žuti karton za Šrolera
Šroler je "požutio" zbog jednog prekršaja nad Savićem na polovini koja pripada Borcu.
23' - Šubarić brani udarac Paskvala!
Jojić je izveo korner sa desne strane, Španac u taboru Borca zahvatio loptu, ali se istakla "jedinica" Posušja.
U nastavku akcije, Hrelja je pogodio vanjski dio mreže.
17' - Velika šansa za Borac!
Mogao je sada Borac da stekne dva gola prednosti!
Savić je dobio loptu i prošao po lijevoj strani, šutirao, ali je pogodio suprotnu stativu!
12' - Savić pao u šesnaestercu
Pao je prvotimac Borca pred golom Posušja nakon duela sa Kerkezom, međutim nema jedanaesterca za crveno-plave. Nije se oglasio sudija Efendić, a nije reagovala ni VAR soba.
10' - Ukazuje se pomoć Jakšiću
Ostao je prvotimac Borca na travi nakon jednog duela sa Kukavicom, pa je morala da reaguje ljekarska služba gostiju.
7' - GOOOOOOL!
Došao je Borac do prednosti, strijelac je Juričić!
Ubacio je Skorup iz sredine loptu pred gol Posušja, a Juričić sa pet metara matirao Šubarića i postigao svoj 21. pogodak u sezoni!
4' - Nesporazum Hiroša i Jojića
Krenuo je Borac u kontru koja je obećavala, ali se nisu razumjeli Hiroš i Jojić prilikom dodavanja.
1' - Već je opasno pred golom Borca
Ispala je lopta Jurkasu nakon ubačaja Šrolera sa lijeve strane, ali se Čuić ne snalazi i šalje loptu visoko preko prečke.
1' - Počeo je meč u Posušju
Meč uskoro počinje
Igrači dva tima izašli su na travnjak Mokrog Doca.
Čemu se nadaju u Posušju?
"Igramo protiv kvalitetne ekipe koja pretenduje na titulu i koja u proljećnom periodu pokazuju najvišu formu. Od samog početka, stvarno su bili ubjedljivi, očekujem tešku utakmicu i sigurno je da protivnik dolazi visoko motivisan. Ali, mi igramo kod kuće, treba da se postavimo čvrsto, agresivno, na najvišem mogućem nivou i da probamo da izvučemo ozitivan rezultat što bi nam dalo veliki motiv u borbi za opstanak", riječi su stratega Posušaka Darija Bašića.Izvor: Facebook/HŠK Posušje
Očekivanja Vinka Marinovića
"Čeka nas opet zahtjevna utakmica protiv ekipe Posušja, koja ima kvalitet, jako je dobro organizovana i jako dobro igra, pogotovo na domaćem terenu. Sigurno ćemo imati jednu tešku utakmicu. Međutim, želimo opet da uđemo sa jednom energijom, disciplinom i kvalitetom koji smo do sada pokazivali. Vjerujem da ukoliko uđemo tako, da ćemo ostvariti cilj i zadržati ovu prednost koju imamo trenutno u ovom dijelu prvenstva", rekao je pred večerašnji meč trener Borca Vinko Marinović.Izvor: MONDO/Nebojša Šatara
SASTAVI
POSUŠJE: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Šroler, Čuić, Begić, Živković, Novoselac, Majstorović, Kukavica, Mulato.
BORAC: Jurkas, Paskval, Saničanin, Juričić, Hrelja, Hiroš, Jojić, Karolina, Jakšić, Savić, Skorup.
Bravo Vinko, odlično si postavio ekipu, samo opet maoo kasnis sa izmjenama, ljudi na kraju čim su ušli, sudija svirao kraj!