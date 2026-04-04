Crveno-plavi su trijumfovali na gostovanju u Posušju i devet kola prije kraja sezone imaju isto toliko bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Borac je opravdao ulogu favorita u Posušju (0:3) i upisao sedmu uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH.

Crveno-plavi su trijumfovali pogocima Juričića, kojem je to bio 21. gol u sezoni, Jakšića i Deketa pa tako devet kola prije kraja sezone imaju isto toliko bodova više od drugoplasiranog Zrinjskog.

Već u 7. minutu su gosti stekli prednost u ovom duelu i odveli meč u željenom smjeru. Skorup je iz sredine poslao loptu na peterac, gdje ju je zahvatio Juričić i spretno poslao iza leđa Šubarića.

Bio je to jedini pogodak u prvom dijelu igre, da bi praktično odmah po početku nastavka tim Vinka Marinovića ponovo poentirao i trasirao put ka pobjedi. Hrelja je proigrao Savića, koji je potom na desnoj strani odigrao za Jakšića, a ovaj preciznim udarcem poslao loptu u suprotnu stranu domaćeg gola.

Konačnih 0:3 postavio je rezervista Deket, pogodivši iskosa sa lijeve strane nakon nove asistencije Savića.

Borac će u narednom kolu, prvom u posljednjem krugu prvenstva, biti gost Rudar Prijedora, dok će Posušje ponovo igrati na domaćem terenu, ovog puta protiv Širokog Brijega.

POSUŠJE: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Šroler (od 71. Andačić), Čuić, Begić (od 71. Hanuljak), Živković (od 62. Petković), Novoselac, Majstorović, Kukavica (od 62. Kreković), Mulato (od 83. Bešlić).

BORAC: Jurkas, Paskval, Saničanin, Juričić (od 82. Perić), Hrelja (od 90. Đajić), Hiroš (od 67. Ogrinec), Jojić, Karolina, Jakšić, Savić (od 90. Sijarić), Skorup (od 82. Deket).