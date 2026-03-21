Borčev junak hvali tim: Ovo je plod rada cijele ekipe

Bojan Jakovljević
"Crveno-plavi" krupnim koracima jurišaju ka tituli.

Karlo Perić Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac je golom Karla Perićasavladao Radnik 1:0 i nastavio pohod ka tituli.

Tim Vinka Marinovića upisao je šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu, pa će na reprezentativnu pauzu otići barem sa devet bodova prednosti ispred Zrinjskog (trenutno je razlika 12 bodova, a Mostarci sutra dočekuju Rudar Prijedor).

Iako su mnogi smatrali da će Banjalučani lako izaći na kraj sa "žilavim" Radnikom, to se nije desilo. Na sve ovo upozoravao je u najavi meča i trener Vinko Marinović, ali srećom po "crveno-plave", bodovi su ostali na Gradskom stadionu.

"Teška utakmica za nas, puno teža nego što smo očekivali. Nakon dva-tri derbija u kojima smo pobijedili u naletu, dođe jedna ovakva utakmica, mnogi smatraju da je lagana, ali se ispostavilo na kraju da je teška utakmica. Na kraju je moj gol presudio, ali mislim da je to plod rada cijele ekipe. Nagradilo nas je", poručio je jedini strijelac Karlo Perić.

Periću je ovo bio treći pogodak u sezoni, a odmah nakon gola svoje mjesto na terenu ustupio je prvom strijelcu ligu Luki Juričiću, koji je zbog bolesti bio upitan za ovaj meč, ali je ipak ušau u igru u nastavku.

Zbog obaveza reprezentacije BiH u baražu za Svjetsko prvenstvo uslijediće pauza u Premijer ligi BiH, koju će Borac iskoristiti da odigra prijateljski meč protiv TSC-a u Bačkoj Topoli (subota, 28. mart).

Možda će vas zanimati

Premijer liga BiH FK Borac Karlo Perić FK Radnik Bijeljina

