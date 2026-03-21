Borac u sjajnom raspoloženju dočekuje reprezentativnu pauzu: "Plus 12" u odnosu na Zrinjski, bar do sutra

Šestim uzastopnim prvenstvenim trijumfom tim Vinka Marinovića pauzu u prvenstvu dočekuje sa velikom bodovnom prednošću ispred aktuelnog šampiona Zrinjskog.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Borac je vezao šest prvenstvenih pobjeda i "pobjegao" Zrinjskom na ogromnih 12 poena prednosti, bar do sutra, kada će Mostarci igrati svoj meč 26. kola Premijer lige BiH protiv Rudar Prijedora.

Banjalučani su minimalnim rezultatom 1:0 porazili Radnik i tako došli do osmog domaćeg trijumfa u nizu protiv rivala iz Bijeljine, čime su nastavili sjajnu proljećnu seriju u bh. prvenstvu. "Crveno-plavi" su tako od mogućeg 21 boda u 2026. godini osvojili čak 19, te tako i na taj način pokazali da su glavni favorit za titulu.

"Prije svega moram čestitati momcima koji su zaista prvi dio polusezone završili na maestralan način. U sedam utakmica osvojili smo 19 bodova, uz to smo ostavili mnogo derbija iza nas, tako da smo očekivali da će današnja utakmica biti teška. Imali smo i određenih problema, suspendovanih igrača, Grahovca koji se povrijedio, bolesnog Juričića... Međutim, još jednom smo pokazali da igramo dobro iako je ova utakmica bila jako teška. U prvom poluvremenu nismo pronalazili načine da dođemo do gola, možda smo imali jednu-dvije šanse, ali smo u drugom dijelu napravili pritisak i došli do gola. Imali smo poslije toga još neke šanse da završimo utakmice, nismo uspjeli, ali odajem veliko priznanje i čestitam mojim momcima. Idemo na odmor da se odmorimo i da se pripremimo za ostale utakmice."

U trenutku kada se Marinović spremao da pošalje Juričića na teren umjesto Perića, upravo je Borčev napadač stigao do gola. Ispostaviće se odlučujućeg na ovom meču.

"Tako je bilo planirano da Luka uđe i odradi dio meča. Ova ekipa, kao i do sada, pokazuje da je jedan dobar tim. Tako je bilo i danas. Svi smo u funkciji i tako dolazimo do ovih rezultata."

Od boda prednosti Borac je stigao do "plus 12" ispred aktuelnog šampiona Zrinjskog.

"Ne želim da gledam na razliku. Idemo utakmicu po utakmicu i tako se pripremamo. Od 21 mogućeg boda osvojili smo 19, što je jako dobro. Uz sve to, primili smo samo jedan gol, što pokazuje naš kvalitet", zaključio je trener Borca.

Iako je njegov tim poražen od lidera, Duško Vranešević nema razloga da previše žali. Odigrali su Bijeljinci koliko su mogli, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz.

"Znali smo da je Borac ekipa koja igra jako dobro i efikasno na domaćem terenu. U pripremi utakmice pokušali smo da im skratimo prostor u zadnjoj trećini i mislim da smo u prvom poluvremenu u tome uspjeli. Borac nije imao neke šanse, iako je imao inicijativu. Međutim, problem u današnjoj utakmici bile su tehničke greške, mnogo smo griješili u pasu i takva greška koštala nas je u drugom poluvremenu. Borac je postigao gol i onda je teško da se vratite. Imali smo posljednjih 15 minuta tri dobre situacije preko Gorzea i Konatea, međutim nismo uspjeli. Mogao je i Borac da nas kazni, ali zaista nemam šta da zamjerim mojim momcima. Dali smo maksimum, a Borcu čestitam na pobjedi."

Tek u finišu meča Bijeljinci su došli do daha i zaprijetili golu rivala. Ipak, prekasno da se učini nešto više.

"Mi smo htjeli, ali to zavisi i od Borca. Borac je ekipa koja jako dobro igra u posjedu, ima takve igrače i dobro izlaze iz presinga. Jako malo dozvoljava ekipama koje igraju u Banjaluci, a mislim da smo možda mi i najviše napravili od svih koji su igrali ovdje. Ali, to je, što je. Idemo se dobro odmoriti tokom pauze, čeka nas težak raspored u prvenstvu i Kupu BiH", poručio je Vranešević.

Za razliku do Borca, koji se bori za titulu, Bijeljincima je prioritet opstanak u društvu najboljih, ali i polufinalni duel Kupa BiH sa Zrinjskim.

U Premijer ligi BiH na redu je reprezentativna pauza, nakon koje će Borac gostovati Posušju, dok će Radnik igrati u Bijeljini sa Širokim Brijegom.