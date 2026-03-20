Titule se osvajaju i gube na "malim" utakmicama! Trener Borca pred Radnik: Ozbiljno na svih 11 mečeva do kraja

Šef stručnog štaba Borca, Vinko Marinović, najavio je subotnji meč (18.30) protiv Radnika iz Bijeljine u okviru 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučki Borac je u odličnoj formi. Sa pet vezanih pobjeda i devet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski dočekuje sembersku ekipu, koja protiv crveno-plavih nije osvojila niti bod skoro pet godina.

Sve to bi značilo da je tim Vinka Marinovića veliki favorit sutra na Gradskom stadionu od čega ne bježi trener Banjalučana, ali je svjestan da na tzv. malim utakmicama se osvajaju i gube trofeji odnosno titule, koja je zacrtani cilj u 100. godini postojanja kluba.

"Sigurno da jesmo, naravno imamo svoj jasan cilj i želimo da nastavimo sa pobjedama i sa ovim dobrim igrama. Ali znamo isto tako da je svaka utakmica u Premijer ligi BiH zahtjevna i teška. Tako će sigurno biti i sutra i jednostavno onaj ko ne misli tako može lako da napravi pogrešan korak. Tako da najozbiljnije se pripremamo za sutrašnju utakmicu protiv Radnika koji ima kvalitet i motiv. Ali sve u svemu, mi želimo da odigramo utakmicu kao što smo igrali sve ove dosadašnje. Od prvog minuta želimo da imamo fokus, energiju i disciplinu u igri i to nam je donijelo i do sada rezultat. I naravno očekujem da i sutra to demonstriramo. Ekipa je dobro radila tokom ove sedmice i želimo da i predstojeću utakmicu riješimo i zadržimo bodovnu prednost pred reprezentativnu pauzu", rekao je Marinović u najavi susreta na Gradskom stadionu.

PRIJATELJSKI MEČ SA TSC-om Strateg Borca otkrio je i da će sljedećeg vikenda, tokom reprezentativne pauze odigrati projateljsku utakmicu protiv srpskog superligaša TSC-a iz Bačke Topole. "Odigrali jednu prijateljsku utakmicu jer želimo da ostanemo u takmičarskom ritmu i da imamo opet onaj svijet kao što ga imamo i u prvenstvu.

Prema njegovim riječima, klub iz Bijeljine ima kvalitet i može biti opasan u Banjaluci iako skoro pet godina nije izbjegao poraz protiv Borca.

"Svaka utakmica je zahtjevna. Tako će sigurno biti i Radnik ekipa koja ima kvalitet, pogotovo u fazi napada jer znamo da imaju jako dobre dva krilna igrača, takođe i u špicu, znači imaju jako brze igrače, dosta dobre u situacijama 1-1. Ja sam to i rekao, mi se maksimalno spremamo za to, a te podatke koje imamo (da nisu pobijedili ovdje skoro 4,5 godine i da su se plasirali u polufinale Kupa BiH) to uopšte ne znači ništa. Svaku utakmicu morate da se dokažete i da to pokažete na terenu da zaslužujete pobjedu, tako će vjerojatno biti i sutra. Sasvim sigurno moramo maksimalno i ozbiljno shvatiti utakmicu i to sigurno igrači znaju i imaju dovoljno iskustva i nadam se da ćemo to sutra na najbolji mogući način odraditi".

Trener Borca će u predstojećem duelu imati i određenih kadrovskih problema međutim, bez obzira na to, uvjeren je da ima dovoljno širok roster za nova tri boda.

"Nemamo (Omara) Sijarića (crveni karton sa prošle utakmice), takođe ni (Sinišu) Saničanina, imamo problema sa (Srđanom) Grahovcem koji je prošli meč napustio zbog povrede. Imamo još jedan ili dva igrača pod upitnikom, ali nadam se da će oni biti spremni. Međutim, mislim da imamo širok roster i naravno da očekujem tih igrača da odgovore i vjerujem da će to oni i napraviti".

Banjalučki klub je ove sedmice produžetkom saradnje sa Milošem Jojićem i Damjanom Šiškovskim pokazao da ozbiljno razmišlja i o narednoj sezoni, s obzirom da su skoro svi nosioci igre pod ugovorom sa klubom.

"Mislim da je to jako dobar potez jer znamo vrlo dobro što nam znače oba igrača (Miloš Jojić i Damjan Šeškovski), tako da i tu smo na jednom dobrom putu i nadam se da će i sa ovim ostalim igračima se naći najbolji način da i oni produže saradnju".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Poslije meča sa Radnikom, uslijediće i reprezentativna pauza na kojoj će se svojim selekcijama priključiti i nekoliko fudbalera Borca.

"Sebastijan Herera i Damjan Šiškovski, a takođe imamo još u mladoj reprezentaciji BiH igrača što je sasvim sigurno dokaz da radimo dobro. Naravno, koristim ovu priliku da da im poželim svu sreću u reprezentaciji i da nas predstave na najbolji način".

Na pitanje o mogućem "opuštanju" zbog ugodnih "plus devet" bodova viška, Marinović je istakao da to ne smije da bude ni u jednoj utakmici do kraja sezone.

"Gledajte, još je 11 utakmica do kraja, dakle 33 boda su u opticaju. Ono što i ja naglašavam igračima i svima, to je da idemo utakmicu po utakmicu i jednostavno na svakoj morate se dokazati i pokazati. Tako da je još to daleko, ali u svakom slučaju mislim da je i dobra prednost. Bez obzira na sve, naravno imamo svoje ambicije, ali želimo da to potvrđujemo kroz utakmice".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Pohvalio je Marinović i defanzivni par Abela Paskvala i Juriha Karolinu, kao i kompletnu odbranu ekipe, koja je na posljednjih šest mečeva primila samo jedan gol i to protiv Širokog Brijega (5:1).

"Imamo Paskvala i Karolinu, takođe i Siniša (Saničanin) je tu, komplet odbrana i ekipa igra jako dobro. Sve linije funkcionišu za sad na onaj način na koji mi želimo. Naravno uvijek ima prostora za dodatni napredak, ali sve u svemu kad pogledamo ekipu i broj datih i primljenih golova to jako dobro djeluje. Sve to zasluga je i čitave ekipe i njih samih. To je ono što želimo da imamo, da imamo jedan tim koji u svakom momentu zna na koji način treba da napada i da djeluje u defensivnom smislu", naglasio je trener crveno-plavih i izrazio nadu da će Karolina ponovo početi dobijati pozive u nacionalni tim Kurasaa, koji je izborio plasman na Mundijal.

"Pratimo situaciju i svi u klubu navijaju da se nađe na spisku", zaključio je Marinović.

(MONDO)