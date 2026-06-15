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"Tu sam, ako treba": Da li Nikola Kalinić ostaje u Zvezdi?

"Tu sam, ako treba": Da li Nikola Kalinić ostaje u Zvezdi?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Da li Nikola Kalinić ostaje u Crvenoj zvezdi? Pročitajte o njegovim planovima i razlozima za povratak na Mali Kalemegdan.

Da li Nikola Kalinić ostaje u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Nikola Kalinić vratio se u ljeto 2024. godine u Crvenu zvezdu, što mu je zapravo četvrti mandat na Malom Kalemegdanu.

"Imam ugovor, ne znam šta će da se dešava u okviru kluba, trenera, svega, planova, ambicija, ali nadam se da sam tu sljedeće godine i vidjećemo da li ćemo da napravimo taj iskorak. U kom sastavu, ne znam, ali kao i uvek - tu sam, ako treba", rekao je Nikola Kalinić u podkastu "Kole point" kod Nenada Kostića, kome se povijerio i da ga je Željko Obradović zvao u redove Partizana, što ga nije zanimalo.

Svjestan je i činjenice da je sezona 2025/26 bila razočaravajuća, iako je u jednom trenutku djelovalo da će biti istorijska. Zvezda je ostala na trofeju Kupa Radivoja Koraća, dok je u Evroligi stala u plej-inu, a u ABA ligi i u KLS nije stigla ni do finala.

"Lično smatram obje ove sezone neuspješnim. Po jedan trofej, mogli smo i trebalo je više. Koji su uzroci, ne znam. Sigurno prevelika očekivanja, čak i želja, jer svi koji su u dodiru sa Zvezdom, od igrača, trenera, navijača - niko nema loše misli i lošu energiju. Iz tolike želje da se nešto uradi to možda u jednom trenutku pojede sve koji su unutar toga", naglasio je Kalinić.

Nikola Kalinić je inače ove sezone u Evroligi imao prosjek od 5,8 poena, 3,5 skokova i 1,8 asistencija po meču.

Nikola Kalinić kod Nenada Kostića
Izvor: YouTube/Kole Point

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Tagovi

Nikola Kalinić KK Crvena zvezda

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