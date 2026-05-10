Trener Zlatibora progovorio o sukobu Mateja Čibeja i Nikole Kalinića: "Svako normalan ovo mora da osudi"

Strajin Nedović osvrnuo se na haos u Čajetini kada je Nikola Kalinić nasrnuo na Mateja Čibeja.

Lider Crvene zvezde Nikola Kalinić suspendovan je na dvije utakmice i kažnjen sa 840.000 dinara (oko 14.000 KM) zbog sukoba sa košarkašem Zlatibora Matejom Čibejom. On je u drugoj utakmici četvrtfinala KLS koja je odigrana u Čajetini pesnicama udario rivala nakon što su pali na parket u borbi za loptu.

Iz Zlatibora su stali iza svog igrača, a na tu temu je još jednom govorio trener Strajin Nedović.

"Ovog puta u potpunosti stajem iza našeg igrača, koji apsolutno nije bio kriv ni za šta. Ne mogu da shvatim da bilo ko - uz svo poštovanje prema Nikoli Kaliniću i onome što je uradio za reprezentaciju, može da opravda takve stvari. Ako neko opravdava to što je neko nekoga dvaput udario u glavu na terenu, usred utakmice, onda mi idemo u potpuno pogrešnom smjeru", izjavio je Strajin Nedović u emisiji "Kida Show" i nastavio:

"Na jednu stranu to što je Kalinić uradio za reprezentaciju, na drugoj strani to mora da se osudi. To mora da bude za osudu ako mislimo da idemo naprijed onako kako treba da idemo", zaključio je Nedović na ovu temu.

Dodatni komentar imao je poznati glumac Ljubomir Bandović koji je takođe bio gost ove emisije.

"Nije princeza navikla na to da ima neka ljepša od nje na žurki", dodao je sarkastično.

Iz Zvezde stali uz Kalinića

Sa Malog Kalemegdana oglasili su saopštenjem poslije ovog incidenta i nemilih scena u Čajetini, ali srećom za treću utakmicu su uspjele da se smanje tenzije.

"Kao klub nećemo ćutati na lošu organizaciju utakmice, neprimjereno ponašanje predsjednika KK Zlatibor u više navrata, od gađanja sudija loptom na terenu, do neprimjerenog dobacivanja našim igračima nakon meča prilikom davanja izjave delegatu meča. Prvotimac KK Zlatibor Matej Čibej već dva dana dobija prostor u medijima koji su bliski klubovima koji nikakve veze nemaju sa ovim utakmicama i našim klubom, a kreirani su samo sa ciljem da šire neistine o KK Crvena zvezda", pisalo je u saopštenju Zvezde.

"Takvi pokušavaju da 'objasne' kako igrač KK Zlatibor nije prvi udario prvotimca KK Crvena Zvezda Nikolu Kalinića, iako snimak iz drugog ugla nedvosmisleno pokazuje da nije bilo tako! KK Crvena zvezda Meridianbet ne opravdava postupak našeg igrača, koji je izazvan i koji je učestvovao u ovom sukobu. On već snosi posljedice i kažnjen je. Međutim, nećemo dozvoliti da se jedan neprimjeren događaj na košarkaškom terenu (u kome mnogi koji su učestvovali nisu ni sankcionisani, poput cijele klupe KK Zlatibor, uključujući i njihovog predsjednika) mnogi koriste da ga u svojim 'analizama' izjednačavaju sa skandaloznim tučama ispred noćnih barova (koja još uvijek nema svoj epilog) ili se čak bave i navodnim privatnim problemima našeg igrača - u pokušaju da od krivca naprave žrtvu!", zaključuje se u saopštenju sa Malog Kalemegdana.

