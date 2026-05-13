Nikola Kalinić prvi put o tuči: "Kajem se, ali provocirao me i napao prvi"

Prvi put od strašnog incidenta na meču Crvene zvezde i Zlatibora čuli smo stav Nikole Kalinića. Tvrdi da ga je Matej Čibej prvi napao i prije toga provocirao.
Nikola Kalinić oglasio se prvi put od incidenta u Čajetini kada je dva puta pesnicom udario Mateja Čibeja iz redova Zlatibora, zbog čega je suspendovan na dvije utakmice. Bilo je mnogo pompe oko tog sukoba i Zvezda je stala na Kalinićevu stranu, dok je iskusni košarkaš sada objasnio da iako se kaje - nije prvi započeo sukob sa Čibejom.
"To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo", rekao je Nikola Kalinić za Meridijan sport poslije poraza Zvezde od Cedevita Olimpije u Ljubljani.
"Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi - uvijek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je", poručio je Kalinić koji je taj incident ostavio iza sebe.
Šta je sa Zvezdom?
Njegova želja je da sa Zvezdom napadne dva trofeja za koja je preostalo da se bori - u ABA ligi i u KLS - ali je evidentno da je došlo do pada u igri čitavog tima.
"Očigledno je da smo igrali dobro do određenog momenta, imali smo čak i preko 20 poena razlike, ali onda nismo kvalitetno odreagovali na njihov pritisak i povećanu agresivnost. Imamo treću utakmicu u Beogradu i nadamo se da ćemo odgovoriti kako treba i proći u polufinale", rekao je Kalinić i dodao da je očigledno u čemu je problem.
"Generalno igramo dobro na mahove, a protiv Cedevita Olimpije nismo odreagovali na kriterijum koji je postavljen. Očigledno je da su nas ubili defanzivni skokovi, pošto su nam napravili velike probleme u tom segmentu igre i tako dolazili do poena iz druge šanse. O tome moramo da mislimo i da to što prije popravimo. Nadam se boljoj igri u narednom periodu", rekao je Kalinić koji je istakao da misli da njegova ekipa ima snage i kvaliteta da dobro završi sezonu.
"Natempirali smo se dobro, kvalitetno trenirali u posljednjem periodu, a šta će biti - saznaćemo vrlo brzo", zaključio je on.
BONUS VIDEO:
(MONDO)