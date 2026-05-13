logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Kalinić prvi put o tuči: "Kajem se, ali provocirao me i napao prvi"

Nikola Kalinić prvi put o tuči: "Kajem se, ali provocirao me i napao prvi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Prvi put od strašnog incidenta na meču Crvene zvezde i Zlatibora čuli smo stav Nikole Kalinića. Tvrdi da ga je Matej Čibej prvi napao i prije toga provocirao.

nikola kalinic kajem se cibej me prvi napao i provocirao Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Kalinić oglasio se prvi put od incidenta u Čajetini kada je dva puta pesnicom udario Mateja Čibeja iz redova Zlatibora, zbog čega je suspendovan na dvije utakmice. Bilo je mnogo pompe oko tog sukoba i Zvezda je stala na Kalinićevu stranu, dok je iskusni košarkaš sada objasnio da iako se kaje - nije prvi započeo sukob sa Čibejom.

"To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo", rekao je Nikola Kalinić za Meridijan sport poslije poraza Zvezde od Cedevita Olimpije u Ljubljani.

"Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi - uvijek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je", poručio je Kalinić koji je taj incident ostavio iza sebe.

Šta je sa Zvezdom?

Njegova želja je da sa Zvezdom napadne dva trofeja za koja je preostalo da se bori - u ABA ligi i u KLS - ali je evidentno da je došlo do pada u igri čitavog tima.

"Očigledno je da smo igrali dobro do određenog momenta, imali smo čak i preko 20 poena razlike, ali onda nismo kvalitetno odreagovali na njihov pritisak i povećanu agresivnost. Imamo treću utakmicu u Beogradu i nadamo se da ćemo odgovoriti kako treba i proći u polufinale", rekao je Kalinić i dodao da je očigledno u čemu je problem.

"Generalno igramo dobro na mahove, a protiv Cedevita Olimpije nismo odreagovali na kriterijum koji je postavljen. Očigledno je da su nas ubili defanzivni skokovi, pošto su nam napravili velike probleme u tom segmentu igre i tako dolazili do poena iz druge šanse. O tome moramo da mislimo i da to što prije popravimo. Nadam se boljoj igri u narednom periodu", rekao je Kalinić koji je istakao da misli da njegova ekipa ima snage i kvaliteta da dobro završi sezonu.

"Natempirali smo se dobro, kvalitetno trenirali u posljednjem periodu, a šta će biti - saznaćemo vrlo brzo", zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Kalinić KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC