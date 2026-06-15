Siril Gan prebio Aleksa Pereiru u Bijeloj kući: Pogledajte jezivih 13 udaraca u potiljak

Siril Gan je brutalno pobijedio Aleksa Pereiru na UFC 250 u Bijeloj kući, uz 13 udaraca u potiljak.

Izvor: Twitter/ShlomoWolowitz

Prethodne noći u dvorištu Bijele kuće održan je UFC 250 i gledali smo zaista spektakularne borbe. U jednoj od onih koja je izazvala veliku pažnju u najavi - Siril Gan je pobijedio Aleksa Pereiru u prisustvu Donalda Trampa, Zlatana Ibrahimovića i mnogih drugih poznatih.

Pereira je inače krenuo dobro, pogodio je Gana u glavu, ali je potom Francuz uspio da preuzme kontrolu poslije prve runde. Već u drugoj je brutalno nokautirao Aleksa Pereiru, nakon što ga je 13 puta udario u potiljak.

Cyril Gane finishes Alex Poatan Pereira.



I thought shots to the back of the head were illegal, what's happening? Why didn't the red see that? #UFCWhiteHousepic.twitter.com/bM9XqDlDKI — Increase Chisom • Website Developer (@chisomincrease)June 15, 2026



Poslije toga je Aleks Pereira djelovao "grogi" u oktagonu, primjetno je bilo da se ne kreće dobro kao prije toga, a Siril Gan je sa još nekoliko udaraca ozbiljno uzdrmao Brazilca. Sudija je zbog toga prekinuo borbu i proglasio je Gana za pobjednika, s tim da će se dugo pričati o načinu na koji je pobijedio.

Zbog ovog poraza, Aleks Pereira je na skoru 13-4, dok je Siril Gan sada na 14-2 i privremeni je šampion teške kategorije.

Inače, na UFC 250 vidjeli smo i da je Dijego Lopez nokautirao Stiva Garsiju, Bo Nikal je slavio tehničkim nokautom protiv Kajla Daukasa u prvoj rundi, Maurisijo Rufi je prebio Majkla Čendlera takođe u prvoj rundi, dok je Džoš Hukit srušio Derika Luisa poslije preokreta. U petoj borbi večeri Šon O'Mejli je pobijedio Ejmena Zahabija.

U borbi večeri vidjeli smo i kako je Džastin Gejdži unakazio Iliju Topuriju, što je i najveće iznenađenje.