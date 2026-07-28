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Predviđala mu se velika karijera, sad ostao bez kluba: Gdje je završio jedan od najvećih talenata Partizana?

Predviđala mu se velika karijera, sad ostao bez kluba: Gdje je završio jedan od najvećih talenata Partizana?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nekadašnji igrač Partizana Filip Stevanović pokušava da pronađe svoje "mjesto pod Suncem".

gdje je nestao filip stevanovic veliki talenat partizana Izvor: Instagram/filip10/printscreen

Jedan od najvećih talenata Partizana Filip Stevanović nije uspio da izgradi karijeru kakva se od njega očekivala. Imao je samo 18 godina kada su oko njega "zavadili" Mančester siti i Mančester junajted, da bi ga crno-bijeli prodali "građanima" u transferu vrijednom 6,5 miliona evra.

Nije srpski napadač usamljen slučaj, mnogi mladi igrači su potpisivali za velike klubove, a potom lutali sa pozajmice na pozajmicu i na kraju "skrenuli" sa puta ka velikim karijerama.

Siti je Stevanovića kupio 2021. godine, ali nikada nije debitovao za engleski klub. Pokušao je da se nametne u rezervnom timu, bio je na pozajmicama u Herevenu i Santa Klari, dok je posljednje igrao za belgijski Lomel. Povrede su umnogome odredile njegov put, ali sudeći po fotografijama koje dijeli na društvenim mrežama, on uživa u životu, dok čeka novi klub.

Filip često dijeli fotografije sa poznatih svjetskih destinacija poput Barselone, Dubaija, Majamija. Ugovor sa Sitijem mu je istekao 2025. godine i slobodan je u izboru sredine.

 Ko je Filip Stevanović?

Rođen je Arilju 2002. godine. Karijeru je počeo u lokalnom klubu, da bi se 2018. godine priključio prvom timu Partizana. Stevanović je 2019. postigao svoj prvi gol za Partizan. Ušao je klupe u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u sezoni 2019/20 protiv Konas Kija. Tako je postao najmlađi strijelac kluba u UEFA takmičenjima i drugi najmlađi u istoriji kluba, sa 16 godina i 311 dana kome je to pošlo za rukom.

Njegova trenutna vrijednost je 250.000 evra, iako je nekada vrijedio preko osam miliona. I dalje ima vremena za dokazivanje, pošto tek ima 23 godine. Vidjećemo da li će karijeru nastaviti u inostranstvu ili će možda uslijediti povratak u srpski fudbal. Vjerujemo da navijači Partizana ne bi imali ništa protiv da ga ponovo vide u crno-bijelom dresu.

U Partizanu je odigrao je ukupno 72 meča, postigao je 13 golova i zabilježio pet asistencija.

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Fudbaleri UNA Štrasen šokirano gledaju Grobare: Neverovatna scena na kraju utakmice Partizana
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

Filip Stevanović FK Partizan

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