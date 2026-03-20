Još jedan potpis u Platonovoj: Damjan Šiškovski produžio ugovor sa Borcem!

Čuvar mreže iz Sjeverne Makedonije biće u klubu i sljedeće sezone.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbalski klub Borac dogovorio je saradnju za narednu sezonu sa još jednim članom. Samo dan nakon što je Miloš jojić, na 34. rođendan, produžio ugovor, isto je učinio i golman Damjan Šiškovski, koji će, prema novoj ugovornoj obavezi, u crveno-plavom taboru ostati do ljeta 2027. godine.

Reprezentativac Sjeverne Makedonije došao je u Platonovu ulicu u ljeto 2024. godine, u prelaznom roku koji je prethodio istorijskoj sezoni kluba na evropskoj sceni. Uknjižio je 23 nastupa, računajući sva takmičenja, a odbranjenim penalom u Elbasanu protiv Egnatije poveo je ekipu ka plasmanu u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Stajao je na golu 4 puta tokom kvalifikacionog ciklusa za evro-elitu, upisavši nakon toga i dva nastupa u kvlaifikacijama za Ligu Evrope te jedan u Konferencijskoj ligi. Pao je, međutim, u drugi plan nakon dolaska Filipa Manojlovića, dok je trenutno rezerva mladom Mladenu Jurkasu (2007.).

"Za Banjaluku kaže da mu je draga poput rodnog Skoplja, a Borčev dres nosiće i naredne sezone.

Damjan Šiškovski, na zadovoljstvo svih u Platonovoj 6, stavio je paraf na novi ugovor do 2027. godine.

Šile, idemo u nove pobjede!", istaknuto je iz kluba.

Borac ima kompletan tim

Šiškovski se tako priključio "moru" igrača koji imaju ugovor za novu sezonu.Kako smo pisali tokom jučerašnjeg dana, na toj listi su i Mladen Jurkas, Siniša Saničanin, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić, Abel Paskval Urbon, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, David Vuković, Amer Hiroš, Damir Hrelja, Nikola Terzić, Omar Sijarić, Luka Juričić, Karlo Perić i Matej Deket.

Takođe, pod ugovorom za predstojeću sezonu su i Domagoj Čulina i Dušan Vrbić, koji trenutno odrađuju minutažu na pozajmici u BSK-u.

