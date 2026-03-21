UŽIVO, BORAC - RADNIK: Banjalučani traže novu pobjedu za korak bliže tituli

Radnik iz Bijeljine pokušaće da pomrsi račune banjalučkom Borcu na Gradskom stadionu.
Banjalučki Borac juri ka novoj šampionskoj tituli u Premijer ligi BiH, a seriju pobjeda "crveno-plavih" pokušaće da prekine Radnik iz Bijeljine.
Borac od 18.30 na svom terenu dočekuje Radnik, a duel na Gradskom stadionu uživo ćemo pratiti u tekstualnom prenosu.
PREMIJER LIGA BIH - 26. KOLO:
Sloga - Posušje (16.00)
Borac - Radnik (18.30)
Nedjelja:
Široki Brijeg - Željezničar (15.00)
Zrinjski - Rudar Prijedor (17.30)
Sarajevo - Velež (19.45)
Borac u seriji
Posljednjih šest prvenstvenih mečeva protiv Radnika Borac je riješio u svoju korist, a Semberci su posljednji put iz duela sa Banjalučanima izašli neporaženi krajem 2021. godine, kada je bilo u Bijeljini bilo 1:1.
Trenutna tabela
Borac je lider, sa devet bodova prednosti ispred Zrinjskog. Sa druge strane, Bijeljinci se grčevito bore za opstanak u premijerligaškom društvu.
Standings provided by Sofascore
Radnik u polufinalu Kupa BiH
Za razliku od Borca, koji je davno eliminisan iz Kupa BiH, Radnik je još uvijek i ugri za pehar u najmasovnijem takmičenju. Bijeljinci su eliminisali Laktaše i plasirali se u polufinale, gdje će igrati protiv Zrinjskog.
Ozbiljno do kraja
Borac trenutno djeluje bez premca u bh. prvenstvu, ali trener "crveno-plavih" Vinko Marinović upozorava da svaki meč treba shvatiti maksimalno ozbiljno.
"Svaka utakmica je zahtjevna. Tako će sigurno biti i Radnik ekipa koja ima kvalitet, pogotovo u fazi napada jer znamo da imaju jako dobre dva krilna igrača, takođe i u špicu, znači imaju jako brze igrače, dosta dobre u situacijama 1-1. Ja sam to i rekao, mi se maksimalno spremamo za to, a te podatke koje imamo (da nisu pobijedili ovdje skoro 4,5 godine i da su se plasirali u polufinale Kupa BiH) to uopšte ne znači ništa. Svaku utakmicu morate da se dokažete i da to pokažete na terenu da zaslužujete pobjedu, tako će vjerojatno biti i sutra. Sasvim sigurno moramo maksimalno i ozbiljno shvatiti utakmicu i to sigurno igrači znaju i imaju dovoljno iskustva i nadam se da ćemo to sutra na najbolji mogući način odraditi", rekao je Marinović u najavi današnje utakmice.Izvor: MONDO/Nebojša Šatara
Službena lica
Glavni sudija meča u Banjaluci biće Josip Martinović iz Čapljine, a pomagaće mu Dženan Milić (Sarajevo) i Arnel Novalić (Doboj Istok). Četvrti sudija je Elvedin Topuzović iz Tuzle. Miloš Gigović i Frano Jelić su u VAR sobi, delegat na današnjem meču biće Prijedorčanin Nenad Mejakić, dok je posmatrač suđenja Elmir Pilav iz Sarajeva.
Meč na Gradskom stadionu počinje u 18.30.
