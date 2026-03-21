UŽIVO, BORAC - RADNIK: Banjalučani traže novu pobjedu za korak bliže tituli

Posljednjih šest prvenstvenih mečeva protiv Radnika Borac je riješio u svoju korist, a Semberci su posljednji put iz duela sa Banjalučanima izašli neporaženi krajem 2021. godine, kada je bilo u Bijeljini bilo 1:1.

Za razliku od Borca, koji je davno eliminisan iz Kupa BiH, Radnik je još uvijek i ugri za pehar u najmasovnijem takmičenju. Bijeljinci su eliminisali Laktaše i plasirali se u polufinale, gdje će igrati protiv Zrinjskog.

17 : 11

Ozbiljno do kraja

Borac trenutno djeluje bez premca u bh. prvenstvu, ali trener "crveno-plavih" Vinko Marinović upozorava da svaki meč treba shvatiti maksimalno ozbiljno.

"Svaka utakmica je zahtjevna. Tako će sigurno biti i Radnik ekipa koja ima kvalitet, pogotovo u fazi napada jer znamo da imaju jako dobre dva krilna igrača, takođe i u špicu, znači imaju jako brze igrače, dosta dobre u situacijama 1-1. Ja sam to i rekao, mi se maksimalno spremamo za to, a te podatke koje imamo (da nisu pobijedili ovdje skoro 4,5 godine i da su se plasirali u polufinale Kupa BiH) to uopšte ne znači ništa. Svaku utakmicu morate da se dokažete i da to pokažete na terenu da zaslužujete pobjedu, tako će vjerojatno biti i sutra. Sasvim sigurno moramo maksimalno i ozbiljno shvatiti utakmicu i to sigurno igrači znaju i imaju dovoljno iskustva i nadam se da ćemo to sutra na najbolji mogući način odraditi", rekao je Marinović u najavi današnje utakmice.

