UŽIVO, BORAC - RADNIK: Banjalučani traže novu pobjedu za korak bliže tituli
UŽIVO, BORAC - RADNIK: Banjalučani traže novu pobjedu za korak bliže tituli

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Radnik iz Bijeljine pokušaće da pomrsi račune banjalučkom Borcu na Gradskom stadionu.

Banjalučki Borac juri ka novoj šampionskoj tituli u Premijer ligi BiH, a seriju pobjeda "crveno-plavih" pokušaće da prekine Radnik iz Bijeljine.

Borac od 18.30 na svom terenu dočekuje Radnik, a duel na Gradskom stadionu uživo ćemo pratiti u tekstualnom prenosu.

Detalje meča pronađite klikom na karticu "Razvoj događaja".

PREMIJER LIGA BIH - 26. KOLO:

Sloga - Posušje (16.00)

Borac - Radnik (18.30)

Nedjelja:

Široki Brijeg - Željezničar (15.00)
Zrinjski - Rudar Prijedor (17.30)
Sarajevo - Velež (19.45)



Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
17:33

Borac u seriji

Posljednjih šest prvenstvenih mečeva protiv Radnika Borac je riješio u svoju korist, a Semberci su posljednji put iz duela sa Banjalučanima izašli neporaženi krajem 2021. godine, kada je bilo u Bijeljini bilo 1:1.

17:21

Trenutna tabela

Borac je lider, sa devet bodova prednosti ispred Zrinjskog. Sa druge strane, Bijeljinci se grčevito bore za opstanak u premijerligaškom društvu.



17:17

Radnik u polufinalu Kupa BiH

Za razliku od Borca, koji je davno eliminisan iz Kupa BiH, Radnik je još uvijek i ugri za pehar u najmasovnijem takmičenju. Bijeljinci su eliminisali Laktaše i plasirali se u polufinale, gdje će igrati protiv Zrinjskog.

17:11

Ozbiljno do kraja

Borac trenutno djeluje bez premca u bh. prvenstvu, ali trener "crveno-plavih" Vinko Marinović upozorava da svaki meč treba shvatiti maksimalno ozbiljno.

"Svaka utakmica je zahtjevna. Tako će sigurno biti i Radnik ekipa koja ima kvalitet, pogotovo u fazi napada jer znamo da imaju jako dobre dva krilna igrača, takođe i u špicu, znači imaju jako brze igrače, dosta dobre u situacijama 1-1. Ja sam to i rekao, mi se maksimalno spremamo za to, a te podatke koje imamo (da nisu pobijedili ovdje skoro 4,5 godine i da su se plasirali u polufinale Kupa BiH) to uopšte ne znači ništa. Svaku utakmicu morate da se dokažete i da to pokažete na terenu da zaslužujete pobjedu, tako će vjerojatno biti i sutra. Sasvim sigurno moramo maksimalno i ozbiljno shvatiti utakmicu i to sigurno igrači znaju i imaju dovoljno iskustva i nadam se da ćemo to sutra na najbolji mogući način odraditi", rekao je Marinović u najavi današnje utakmice.

16:55

Službena lica

Glavni sudija meča u Banjaluci biće Josip Martinović iz Čapljine, a pomagaće mu Dženan Milić (Sarajevo) i Arnel Novalić (Doboj Istok). Četvrti sudija je Elvedin Topuzović iz Tuzle. Miloš Gigović i Frano Jelić su u VAR sobi, delegat na današnjem meču biće Prijedorčanin Nenad Mejakić, dok je posmatrač suđenja Elmir Pilav iz Sarajeva.

16:26

Dobro došli u MONDO prenos uživo

Meč na Gradskom stadionu počinje u 18.30.

