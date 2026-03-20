Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Šiškovski presrećan u Banjaluci: Klub i uprava mi vjeruju, navijači me vole, lijepo mi je kao u Skoplju!

Goran Arbutina
"I kada ne igram navijači me zaustavljaju ni pružaju mi podršku", rekao je golman Damjan Šiškovski, koji je produžio ugovor sa banjalučkim Borcem.

Damjan Šiškovski nakon produženja ugovora sa Borcem Isto mi kao u Skoplju Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac u petak je produžio ugovor sa Damjanom Šiškovskim, koji će ostati na Gradskom stadionu do ljeta 2027. godine.

Reprezentativac Sjeverne Makedonije, koji je dobio poziv selektora Goce Sedloskog, zajedno sa saigračem Sebastijanom Ererom, pa i bivšim saigrečem iz Borca Bobanom Nikolovim u izjavi za klupski sajt istakao je da je presrećan zbog novog ugovora.

"Produžio sma ugovor sa Borcem i mnogo sam srećan zbog toga. Ovo je moje treće produženje, što dovoljno govori da mi klub i uprava mi vjeruju. Nastaviću da radim, da dajem maksimum i nadam se da ćemo ispuniti sve ciljeve ove godine i da tako nastavim i naredne", rekao je Šiškovski

U Banjaluci se odlično osjeća.

"Sve mi je kao u Skoplju, lijepo mi je od prvog dana, isti jezik, isti jezik, ista je hrana, a imam tu dosta prijatelja sa kojim sam igrao ranije i lijepo se osjećam. Navijači me vole, iskreno mi je drago, čak i kada ne igram nekada zaustavljaju me na ulici i pružaju mi podršku i to mi je dodatni motiv da radim. Meni iskreno prija kada igramo u Banjaluci, ponekad publika skandira moje ime i to me vodi ka cilju da radim i da budem pravi uvijek", rekao je golman crveno-plavih.

Osvrnuo se on na dosadašnji boravak u Banjaluci i borbu za šampionsku titulu.

"Imamo solidnu prednost zahvaljujući našim igrama, to ne treba da bude izenađenje za bilo koga. Prošle godine smo napravili najveći evropski uspjeh i u svakoj utakmici smo dokazali da smo puno bolji od naših koniurenata. Na pravom putu smo da osvojimo titulu i znamo šta nas poslie čeka i na koji način možemo da uđemo u grupnu fazu", rekao je Šiškovski.

Možda će vas zanimati

