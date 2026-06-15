Koja 3 arapska parfema mirišu na luskuz, a cijena im je znatno niža od parfema poznatih brendova?

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Ljubitelji parfema sve češće otkrivaju arapske mirise koji nude izuzetnu postojanost, kvalitetne note i luksuzan utisak po znatno nižim cijenama od poznatih dizajnerskih brendova. Izdvajamo tri parfema koji su osvojili tržište zahvaljujući odličnom odnosu cijene i kvaliteta.

1. Lattafa Khamrah

Jedan od najpopularnijih arapskih parfema posljednjih godina. Kombinacija cimeta, vanile, urmi i toplih začina stvara bogat i sofisticiran miris koji mnogi porede sa znatno skupljim parfemima. Cijena se kreće od oko 35 do 50 evra za bočicu od 100 ml.

2. Maison Alhambra Jean Lowe Immortal

Svjež, elegantan i moderan parfem sa citrusnim i aromatičnim notama koje ostavljaju utisak luksuza. Idealan je za svakodnevno nošenje, a njegova cijena uglavnom iznosi između 25 i 40 evra.

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Vidi opis Zaboravite na preskupe brendove: 3 arapska parfema koja mirišu na luksuz Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan. Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom. Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom. Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa. Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine. Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza. Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 8 / 8

3. Afnan 9PM

Parfem namijenjen ljubiteljima slatkih i zavodljivih mirisa. Note jabuke, vanile i tonke pružaju odličnu projekciju i dugotrajnost, zbog čega je posebno popularan za večernje izlaske. Cijena se kreće od 30 do 45 evra.

Mnogi kažu da ova 3 arapska parfema mogu da pariraju parfemima svjetski poznatih brendova i da mirišu na čist luksuz.