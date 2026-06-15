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Zaboravite na preskupe brendove: 3 arapska parfema koja mirišu na luksuz

Zaboravite na preskupe brendove: 3 arapska parfema koja mirišu na luksuz

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Koja 3 arapska parfema mirišu na luskuz, a cijena im je znatno niža od parfema poznatih brendova?

Najbolji jeftini arapski parfemi 2026: Tri mirisa koja koštaju do 50 evra, a mirišu na čisti luksuz Izvor: Shutterstock

Ljubitelji parfema sve češće otkrivaju arapske mirise koji nude izuzetnu postojanost, kvalitetne note i luksuzan utisak po znatno nižim cijenama od poznatih dizajnerskih brendova. Izdvajamo tri parfema koji su osvojili tržište zahvaljujući odličnom odnosu cijene i kvaliteta.

1. Lattafa Khamrah

Jedan od najpopularnijih arapskih parfema posljednjih godina. Kombinacija cimeta, vanile, urmi i toplih začina stvara bogat i sofisticiran miris koji mnogi porede sa znatno skupljim parfemima. Cijena se kreće od oko 35 do 50 evra za bočicu od 100 ml.

2. Maison Alhambra Jean Lowe Immortal

Svjež, elegantan i moderan parfem sa citrusnim i aromatičnim notama koje ostavljaju utisak luksuza. Idealan je za svakodnevno nošenje, a njegova cijena uglavnom iznosi između 25 i 40 evra.

U galeriji ispod pogledajte koji su to luksuzni old money parfemi!

3. Afnan 9PM

Parfem namijenjen ljubiteljima slatkih i zavodljivih mirisa. Note jabuke, vanile i tonke pružaju odličnu projekciju i dugotrajnost, zbog čega je posebno popularan za večernje izlaske. Cijena se kreće od 30 do 45 evra.

 Mnogi kažu da ova 3 arapska parfema mogu da pariraju parfemima svjetski poznatih brendova i da mirišu na čist luksuz. 

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