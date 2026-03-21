Prva pobjeda Sloge poslije pet mjeseci: Fedor Predragović srušio Posušje za nadu u opstanak!

Dobojska Sloga u subotu savladala je Posušje i zabilježila tek petu pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Nakon plasmana u polufinale Kupa BiH i remija sa Radnikom u Bijeljini (0:0), izabranici Nedima Jusufbegovića su zabilježili prvu pobjedu nakon skoro pet mjeseci i sačuvali šanse za opstanak u bh. eliti.

SLOGA - POSUŠJE 1:0 (1:0)

Dobojlije su sa imperativom pobjede na "Lukama" dočekale Posušje u derbiju začelja s obzirom da su posljednji prvenstveni trijumf izborile nad Radnikom krajem novembra 2025. godine, ali gosti su prvi uputili udarac u okvir gola već u drugom minutu.

Tada je volej uhvatio Martin Šroler i probao da lobuje Filipa Erića, međutim, oprezan je bio golman Sloge.

Potom su domaći fudbaleri zaprijetili u nekoliko navrata - Toni Jović je šutirao pored gola u šestom minutu da bi par minuta kasnije golman Posušja Zvonimir Šubarić odbranio udarac Benjamina Tatara.

Kolumbijac Hoze Mulato je u 22. minutu prošao po desnoj strani, ušao u sredini i sjajno opalio sa 18 metara, ali je vođstvo Posušja spriječio golman Erić, da bi već u narednom napadu odbranio udarac Šrolera.

Ipak, Sloga je do prednosti stigla u 31. minutu kada je Fedor Predragović primirio loptu u kaznenom prostoru nakon loše intervencije Matea Andačića, nanizao dvojicu igrača Posušja, namjestio se i pogodio sami ugao - 1:0.

Do odlaska na odmor se rezultat nije promijenio, a u nastavku su izabranici Darija Bašića krenuli po izjednačenje, ali je sada prva zaprijetila Sloga.

Poslije centaršuta iz kornera u 52. minutu, Milanović je bio najviši u skoku ali Šubarić je bio siguran.

Jusufbegovićev tim je uglavnom kontrolisao igru i nije dopustio gostima sa "Mokrog doca" da napravi nijednu stopostotnu šansu do samog kraja, pa je uspio da sačuva bodove u Doboju.

Probao je trener Posušja da izmjenama razdrma svoj danas prilično indisponirani tim, ali gosti nisu uspjeli da izbjegnu 13. poraz ove sezone.

Sloga Doboj: Erić, Omić, Mehmedović, Hasanović, Predragović, Žerjal, Milanović, Tatar, Dejanović, Jović i Vidić. Trener: Nedim Jusufbegović

Posušje: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Andačić, Šroler, Domančić, Bešlić, Begić, Hanuljak, Živković i Mulato. Trener: Dario Bašić







Standings provided by Sofascore

(MONDO)