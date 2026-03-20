Posušje "posljednji voz" za Slogu u borbi za opstanak: "Pristup sa meča u Bijeljini da nam bude putokaz!"

Autor Dragan Šutvić
0

Dobojlije u derbiju začelja dočekuju tim sa "Mokrog doca".

Premijer liga BiH Sloga Posušje najava Anđelko Tadić Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Prvu utakmicu 26. kola Premijer lige BiH, posljednjeg prije martovske reprezentativne pauze, odigraće Sloga Meridian i Posušje (subota, 16.00).

Dobojski premijerligaš nalazi se na 9. mjestu na tabeli, prvoj koja po završetku sezone vodi u niži rang. Tim sa Luka ima sedam bodova manje od sutrašnjeg rivala, koji je od opasne zone odmakao velikim trijumfom nad Zrinjskim u prošlom kolu (1:0).

"Radi se o ekipi koja igra izuzetno dobro i kvalitetno ovog proljeća. To je pokazao i ovaj posljednji rezultat protiv Zrinjskog, međutim u kontinuitetu ovog proljeća igraju dobro. Riječ je o kompaktnoj ekipi, koja ima izuzetan kvalitet u tranziciji po osvojenoj lopti. Vrijedno se spremamo, dobro smo analizirali ekipu Posušja, radimo na tome da neutrališemo sve jake stvari koje imaju i nadam se da ćemo u tome uspjeti", rekao je pred meč na Lukama pomoćni trener Sloge Meridian Anđelko Tadić, dodavši:

"Raduje nas činjenica da smo u Bijeljini, nakon jednog dužeg perioda, odigrali utakmicu u kojoj nismo poraženi. Pristup i stav na toj utakmici može da nam bude putokaz za ovaj meč. Vjerujem da će igrači uložiti posljednji atom snage da dođemo do pozitivnog rezultata i da polako počnemo da se izvlačimo iz opasne zone."

PREMIJER LIGA BiH – 26. kolo

Subota (21. mart):

Sloga Meridian – Posušje (16.00)
Borac – Radnik (18.30)

Nedjelja (22. mart):

Široki Brijeg – Željezničar (15.00)
Zrinjski – Rudar Prijedor (17.30)
Sarajevo – Velež (19.45)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

