Novak Đoković ne može da dočeka Vimbldon: Oglasio se iz Barselone, nek se spreme rivali

Srpski teniser Novak Đoković raduje se sezoni na travi i predstojećem Vimbldonu.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se za vikend pojavio na jednoj od najprestižnijih trka u Formuli 1, Velikoj nagradi Katalonije. Srbin je ukrao slavu u Barseloni, a nije moglo da prođe bez razgovora sa medijima koji su insistirali na tome da saznaju u kakvoj je formi 24-struki grend slem šampion.

Ako je suditi po kratkoj izjavi, Novak je i te kako zadovoljan kako se odvija situacija dvije nedjelje pred početak Vimbldona.

Iako je pao na ATP listi poslije Rolan Garosa, Novak i dalje važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja u Londonu. Sedam titula osvojenih na prestižnom londonskom slemu mu daju dodatni vjetar u leđa.

"Da, dobro je. Radujem se tome. Radujem se travi, neće biti potrebno toliko trčanja kao na šljaci", rekao je Nole za "Skaj sport" sa osmijehom. Ovo se sigurno odnosilo na maratonski meč protiv Žoaa Fonseke koji je na kraju izgubio poslije borbe u pet setova...

Upitan je Novak o Emi Radukanu koja će biti glavna uzdanica Britanaca na predstojećem Vimbldonu. Ona je u finalu Kvinsa izgubila poslije borbe u tri seta od Done Vekić.

"Pratio sam to i želim joj svu sreću. Ona je sjajna osoba, sjajna djevojka. Zaista se nadam da će ostati bez povreda jer je kvalitet tenisa koji igra nesumnjiv. Ona je šampionka grend slema, to ima u sebi. Ima britansku podršku iza sebe za Vimbldon, tako da se nadam da može imati sjajan turnir."

Teniska javnost uz Novaka

Srpski as ima 39 godina i travnata podloga mu i te kako leži. Ne samo zbog uspjeha, već i zbog činjenice da su poeni kraći i podloga je kao takva manje fizički zahtjevna.

Još od starta sezone, teniski analitičari predviđaju da Vimbldon može biti turnir na kojem će Đoković podići rekordni 25. trofej. Naruku mu ide i to što Karlos Alkaraz ne igra zbog povrede, dok je Janik Siner prošao jako težak oporavak poslije Rolan Garosa, ako na to dodamo da je malo tenisera kojima je ova podloga omiljena i koji imaju kontinuitet rezultata, potrebno je da samo Novaka posluži zdravlje i sreća na žrijebu.