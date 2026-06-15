logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi otkaz na Svjetskom prvenstvu: Debakl u toku noći, pa smjena selektora

Prvi otkaz na Svjetskom prvenstvu: Debakl u toku noći, pa smjena selektora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nakon debakla od Švedske, Tunis smjenjuje selektora Lamušija. Otkaz usljed katastrofalne atmosfere u timu i loših rezultata na Svjetskom prvenstvu.

Tunis smjenjuje selektora Izvor: Antonio Ojeda / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski savez Tunisa odlučio je da smijeni selektora Sabrija Lamušija već nakon prvog kola na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Tunis je u toku noći doživio debakl od Švedske (1:5), a nakon sastanka sa rukovodstvom i igračima već je donijeta odluka da Lamuši napusti kormilo reprezentacije.

Prema informacijama iz Tunisa, atmosfera u svlačionici je već nekoliko mjeseci unazad katastrofalna i bilo je pitanje trenutka kada će Lamuši biti smijenjen, ali se nije baš očekivalo da će to biti u toku turnira.

Lamuši je inače Francuz koji je preuzeo Tunis u januaru 2026. godine i nije odveo ovu reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, nego je to uradio Sami Trabelsi. Čini se da na to u reprezentaciji Tunisa nisu baš pozitivno reagovali, pošto je njegova reprezentacija doživjela tri poraza u pet nastupa - između ostalog i "petarde" od Belgije i Švedske.

Tunis je sada na začelju grupe "F" i slijede mu mečevi sa Japanom i Holandijom u kojima će imati teoretsku šansu da prođe dalje, ali je pitanje zaista da li ima čemu da se nada i to bez selektora.

Nezvanično, priča se da bi fudbaler Vahbi Kazri mogao da preuzme ulogu selektora-igrača do kraja turnira.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Tunis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC