Prvi otkaz na Svjetskom prvenstvu: Debakl u toku noći, pa smjena selektora

Nakon debakla od Švedske, Tunis smjenjuje selektora Lamušija. Otkaz usljed katastrofalne atmosfere u timu i loših rezultata na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Antonio Ojeda / Zuma Press / Profimedia

Fudbalski savez Tunisa odlučio je da smijeni selektora Sabrija Lamušija već nakon prvog kola na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Tunis je u toku noći doživio debakl od Švedske (1:5), a nakon sastanka sa rukovodstvom i igračima već je donijeta odluka da Lamuši napusti kormilo reprezentacije.

Prema informacijama iz Tunisa, atmosfera u svlačionici je već nekoliko mjeseci unazad katastrofalna i bilo je pitanje trenutka kada će Lamuši biti smijenjen, ali se nije baš očekivalo da će to biti u toku turnira.

Lamuši je inače Francuz koji je preuzeo Tunis u januaru 2026. godine i nije odveo ovu reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo, nego je to uradio Sami Trabelsi. Čini se da na to u reprezentaciji Tunisa nisu baš pozitivno reagovali, pošto je njegova reprezentacija doživjela tri poraza u pet nastupa - između ostalog i "petarde" od Belgije i Švedske.

Tunis je sada na začelju grupe "F" i slijede mu mečevi sa Japanom i Holandijom u kojima će imati teoretsku šansu da prođe dalje, ali je pitanje zaista da li ima čemu da se nada i to bez selektora.

Nezvanično, priča se da bi fudbaler Vahbi Kazri mogao da preuzme ulogu selektora-igrača do kraja turnira.