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Jam Madar potpisuje milionski ugovor: Jedva da je igrao u Evroligi, a bira između dvije strašne ponude

Jam Madar potpisuje milionski ugovor: Jedva da je igrao u Evroligi, a bira između dvije strašne ponude

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ponuda sa koledža za Jama Madara natjerala je Hapoel da odriješi kesu i ponudi mu nevjerovatne uslove.

Jam Madar potpisuje milionski ugovor Izvor: MN PRESS

Jam Madar po svemu sudeći neće na koledž. Iako je već draftovan i ima pregršt seniorskih sezona u karijeri, po novim NCAA pravilima bivši plej Partizana je na meti LSU koji mu je navodno ponudio 5.000.000 dolara za godinu dana na koledžu. 

Sada Hapoel želi da ga zadrži, prije svega zato što je jedan od najboljih izraelskih košarkaša u ovom momentu. Zato su mu ponudili čak 8.000.000 evra. Ipak, to je primjetno manje od ponude iz Amerike jer mu Hapoel nudi saradnju na tri godine za taj novac.

"Inet" i "Jurohups" javljaju da je dogovor blizu i da plejmejker koji je prošle sezone u Evroligi odigrao samo 16 utakmica i to sa 10 minuta po meču želi da prihvati ovu milionsku ponudu. 

Ovo je Madaru drugi put da igra za Hapoel pošto je tu počeo karijeru. Kao igrača Hapoela ga je draftovao Boston sa 47. mjesta 2020. godine, a nakon dvije godine u Partizanu je kratko bio u Fenerbahčeu i Bajernu.

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Tagovi

Jam Madar Hapoel Tel Aviv

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