Jam Madar napušta Evropu? Bivši igrač Partizana dobio ponudu koja mijenja karijeru

Bivši košarkaš Partizana Jam Madar mogao bi da ode na koledž, javljaju izraelski mediji

Postala je svakodnevica to da mladi napuštaju Evropu i odlaze u NBA ligu, ali i na koledž, gdje je mnogo jednostavnije steći minute, uz ogromnu zaradu. Čini se da će istim putem krenuti i Jam Madar i nije jedini koji ima slične planove na kraju aktuelne sezone.

Madar zasigurno nije u cvijetu mladosti, kad je riječ o profesionalnom sportisti. Ima 25 godina, ali i ponudu da karijeru nastavi na koledžu. Izraelac je nesumnjivo nezadovoljan igrom u Hapoelu iz Tel Aviva, tokom proteklih nekoliko mjeseci intenzivno. Navodno su odnosi između trenera Dimitrisa Itudisa i bivšeg igrača crno-bijelih vrlo zategnuti.

Madar ima ugovor sa Hapoelom još godinu dana, ali uprkos tome, mogao bi da napusti klub. S obzirom na to da je Izraelcu menadžer Miško Ražnatović, vrata ka NCAA ligi su mu širom otvorena. Madar ima ugovor od 1,9 miliona dolara u Hapoelu, ali u dogovoru postoji klauzula prema kojoj igrač može da napusti klub u zamjenu za finansijsku nadoknadu.

Kako navodi "israelhayom" za Madara se interesuju najbolji univerzitetski timovi, a koji nude mladim igračima značajne sume novca za dolazak. Ono što bi moglo biti prepreka, a to su godine igrača. Madar bi mogao da dobije posebnu dozvolu da zaigra u ovom takmičenju. Madar je već bio na NBA draftu, završio je na 47. mjestu te 20250, ali ga to ne sprečava da ode na koledž.

Osim koledža, za Madara je zainteresovan i Dubai, za koji se vjeruje da će tokom ljeta izgraditi potpuno nov tim.