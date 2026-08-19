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Veliki udarac za Partizan: Saša Ilić bez dvojice fudbalera putuje za Madrid

Veliki udarac za Partizan: Saša Ilić bez dvojice fudbalera putuje za Madrid

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Partizan putuje za Madrid na meč protiv Hetafea, ali bez povrijeđenih Kostića i Trifunovića. Ko će zamijeniti ključne igrače?

Saša Ilić Izvor: MN PRESS

FK Partizan ovog jutra putuje za Madrid gdje će u četvrtak od 21 čas igrati meč protiv Hetafea u plej-ofu Konferencijskoj ligi. Crne slutnje su se obistinile i trener Saša Ilić neće moći da računa na najjači tim pošto su zbog povreda iz konkurencija ispala dva vrlo važna igrača: Bogdan Kostić i Nemanja Trifunović.

Umjesto njih će se na let ukrcrati poslednja dva pojačanja - Igor Miladinović i Nikola Čumić - a vidjećemo da li će baš poslije samo nekoliko treninga dobiti šansu da počnu utakmicu, ili će pak Saša Ilić "tumbati" sastav.

Šta je sa povrijeđenima?

Nisu u pitanju ozbiljne povrede, ali su obojica morala da "ispadnu" iz tima za predstojeći meč u Španiji. Trifunovića muči bol koji osjeća još od duela sa Tobolom u Kostanaju, kada je dobio jak udarac, dok je Bogdan Kostić zaradio povredu tokom vikenda sa Radničkim iz Kragujevca.

Hasan Hilu je oštro startovao na njega i za to je dobio direktan crveni karton, a Kostić je izvukao "deblji kraj" i morao je da izađe iz igre zbog povrede. U međuvremenu, nije stigao da se oporavi.

Šta će sada Saša Ilić?

Izvor: MN PRESS

  Nemanja Trifunović nije bio prvi izbor Saše Ilića u evropskim utakmicama ove sezone i počeo je samo meč u Kazahstanu, tako da je gotovo sigurno da će umjesto njega početi Ibrahim Zubairu, dok oko pozicije Bogdana Ilića postoji dilema. Ilić ga je koristio više kao "osmicu" ove sezone i tu se pokazao odlično, a direktno bi mogao da ga zamijeni novajlija Igor Miladinović.

Ipak, kako se očekuje da Idrisu Baba počne meč, vrlo moguće je da će ispred njega igrati Vukotić i Ugrešić, ali svakako treba da očekujemo Miladinovića u nastavku susreta.

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01:00
Igrači Partizana ispred juga i istoka
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan Hetafe

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