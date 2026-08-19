FK Partizan putuje za Madrid na meč protiv Hetafea, ali bez povrijeđenih Kostića i Trifunovića. Ko će zamijeniti ključne igrače?

Izvor: MN PRESS

FK Partizan ovog jutra putuje za Madrid gdje će u četvrtak od 21 čas igrati meč protiv Hetafea u plej-ofu Konferencijskoj ligi. Crne slutnje su se obistinile i trener Saša Ilić neće moći da računa na najjači tim pošto su zbog povreda iz konkurencija ispala dva vrlo važna igrača: Bogdan Kostić i Nemanja Trifunović.

Umjesto njih će se na let ukrcrati poslednja dva pojačanja - Igor Miladinović i Nikola Čumić - a vidjećemo da li će baš poslije samo nekoliko treninga dobiti šansu da počnu utakmicu, ili će pak Saša Ilić "tumbati" sastav.

Šta je sa povrijeđenima?

Vidi opis Veliki udarac za Partizan: Saša Ilić bez dvojice fudbalera putuje za Madrid Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nisu u pitanju ozbiljne povrede, ali su obojica morala da "ispadnu" iz tima za predstojeći meč u Španiji. Trifunovića muči bol koji osjeća još od duela sa Tobolom u Kostanaju, kada je dobio jak udarac, dok je Bogdan Kostić zaradio povredu tokom vikenda sa Radničkim iz Kragujevca.

Hasan Hilu je oštro startovao na njega i za to je dobio direktan crveni karton, a Kostić je izvukao "deblji kraj" i morao je da izađe iz igre zbog povrede. U međuvremenu, nije stigao da se oporavi.

Šta će sada Saša Ilić?

Izvor: MN PRESS

Nemanja Trifunović nije bio prvi izbor Saše Ilića u evropskim utakmicama ove sezone i počeo je samo meč u Kazahstanu, tako da je gotovo sigurno da će umjesto njega početi Ibrahim Zubairu, dok oko pozicije Bogdana Ilića postoji dilema. Ilić ga je koristio više kao "osmicu" ove sezone i tu se pokazao odlično, a direktno bi mogao da ga zamijeni novajlija Igor Miladinović.

Ipak, kako se očekuje da Idrisu Baba počne meč, vrlo moguće je da će ispred njega igrati Vukotić i Ugrešić, ali svakako treba da očekujemo Miladinovića u nastavku susreta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Igrači Partizana ispred juga i istoka Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)