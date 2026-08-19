Arina Sabalenka otvoreno govori o pritiscima zbog odnosa sa Lukašenkom, dok se teniseri iz Ukrajine protive njenim stavovima.

Izvor: Tennisclix/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka nastupa bez zastave Bjelorusije i državnih obilježja već četiri godine, odnosno sve od kada je Rusija počela napad na Ukrajinu. Bjeloruski teniseri i teniserke imaju isti tretman kao i ruski - mogu da igraju, ali im je najstrože zabranjeno isticanje bilo kakvih državnih obilježja, dok je bilo i onih koji su tražili drastičnije kazne.

Među njima je i Sabalenkina rivalka Marta Kostjuk, dok je još glasnija bila Oleksandra Olinikova, koja je baš na Sabalenku imala pik. Sada je prvi put Bjeloruskinja rekla da je zbog nje - i njenih kolega - imala dosta problema.

Vidi opis "Tajm" pitao Arinu Sabalenku da li podržava Aleksandra Lukašenka: Tek će sad nastati bura u tenisu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / /Shaina Benhiyoun/SPP Br. slika: 7 7 / 7

"Neki od ukrajinskih trenera govorili su mi baš, baš, baš zlobne stvari", kazala je Arina Sabalenka u velikom intervjuu za američki "Tajm" na čijoj naslovnici je završila: "Ne želim to ni da ponavljam. Bilo je toliko strašno. To mi je u potpunosti ušlo u glavu i znala sam dugo da plačem zbog toga".

Aryna Sabalenka graces the cover of TIME



This is next level ⭐



Molly Cranna / TIMEpic.twitter.com/32oHLKFT0Z — Tennis Channel (@TennisChannel)August 14, 2026



I kada nema teških riječi, tu je "ponižavanje" na terenu, pošto teniseri i teniserke iz Ukrajine ne žele da se rukuju sa Bjelorusima i Rusima, što je sada već postalo normalno.

Da li je Sabalenka za Lukašenka?

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Razlog zbog kog su neke od teniserki odbile da pruže ruku Arini Sabalenki je i zbog toga što su je optužile da je u dobrim odnosima sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Na direktno pitanje "Tajma" na ovu temu, da li ona podržava Lukašenka, Sabalenka je samo rekla: "Ne želim da pričam o tome".

To će naravno samo produbiti teoriju da je na Lukašenkovoj strani, dok je rekla da se zalaže za mir i ne podržava rat: "To niko ne želi, očigledno je".

Šta je Sabalenka pričala o Lukašenku?

Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

"Ne podržavam rat. A to što ne podržavam rat, znači da ne podržavam Lukašenka", rekla je o predsjedniku svoje zemlje Arina Sabalenka tokom Rolan Garosa 2022. godine, kada ju je sačekao "rafal" pitanja o njemu i zbog čega je odlučila čak da preskoči pojedine konferencije za medije.

Lukašenko je inače od početka saveznik Moskve u sukobu s Ukrajinom, a na internetu se mogu pronaći njegove zajedničke fotografije sa Sabalenkom na jednom prijemu poslije njenog uspjeha. U Francuskoj je govorila i o tome kako se fotografisala sa predsjednikom. "Igrali smo mnogo Fed kup mečeva u Bjelorusiji. On (Lukašenko) je bio na našim mečevima i slikao se sa nama. Ništa loše se u tom periodu nije događalo u Bjelorusiji ili u Ukrajini ili u Rusiji", rekla je ona.

Ukrajinka je napala zbog Lukašenka

Izvor: Antonietta Baldassarre / Zuma Press / Profimedia / PressFocus / Sipa USA / Profimedia

"Znate li da je potpisala listu podrške za predsjednika Lukašenka 2020. godine?", rekla je Oleksandra Olinikova ove godine na Australijan openu i pokrenula je buru.

"I to dok su bili protesti u Bjelorusiji i krv na ulicama zbog toga, rekla je da je Aleksandar Lukašenko njen predsjednik. Onda imate ruske tenisere i teniserke, recimo Dijana Šnajder koju je Putin hvalio i koja je rekla da bi joj bila čast da primi nagradu od njenog predsjednika, to su njene riječi direktno. Onda ste imali turnir u Sankt Peterburgu koji je bio pljuvanje u lice svima nama, učestvovao je i Danil Medvedev i mnogi drugi. U isto vrijeme sam se ja budila sa eksplozijama oko mene. Da li mislite da je to normalno? Ja ne mislim", smatra ukrajinska teniserka.

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Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)