Arina Sabalenka se izjasnila o novim pravilima WTA koja zahtijevaju genetska testiranja među teniserkama.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ženska teniska asocijacija (WTA) odlučila je da ubuduće sve teniserke budu podvrgnute genetskom testiranju kako bi se utvrdilo da li mogu da se takmiče na WTA turu, odnosno među teniserkama. U pitanju je pravilo koje je stupilo na snagu krajem jula i po kome igračice moraju da dostave uzorak pomoću kog će se utvrditi da li su zaista žene, što je izazvalo veliku polemiku. Ne i kod trenutno najbolje igračice svijeta Arine Sabalenke.

Pred početak "Rodžers kupa" u Montrealu, gdje će Sabalenka pokušati da popravi utisak sa Vimbldona, jedno od pitanja za nju odnosilo se upravo na najavljena genetska testiranja u organizaciji WTA. I Bjeloruskinja kaže - samo naprijed.

Vidi opis Arina Sabalenka: "Hoćete da testirate da li sam žensko? Samo izvolite" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Eyepix Group / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mislim da je veoma važno održati fer-plej u našem sportu. Očigledno je da su, biološki, muškarci mnogo snažniji od žena, tako da osjećam da ne bi bilo baš fer da se žene takmiče protiv bioloških muškaraca", rekla je Arina Sabalenka o promjenama koje su stupile u "bijeli sport".

"Vjerujem da im je trebalo malo vremena da donesu ovu odluku i podržavam to. Ja sam fokusirana sam na sebe, na svoje ciljeve, znate već, šta god da je potrebno. Ako žele sve da nas testiraju, rado ću to uraditi", zaključila je ona.

Kako će WTA testirati teniserke?

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Od igračica će se tražiti da dostave bris bukalne sluzokože (unutrašnje strane obraza), uzorak krvi ili pljuvačke kako bi se testirale na prisustvo "SRY" gena, koji je dio Y hromozoma i izaziva razvoj muških karakteristika. Ono što je važno napomenuti je da će se igračice testirati samo jednom u karijeri.

Jedino negativan rezultat - koji pokazuje odsustvo pomenutog gena - omogućiće im takmičenje na WTA turu, dok ako budu pozitivne, prolaziće dodatne medicinske procjene prije nego što im bude dozvoljeno da igraju.

Tenis je prvi sport koji je krenuo u realizaciju ovakvog projekta i to je već naišlo na brojne osude. Prethodna pravila WTA, posljednji put ažurirana 2024. godine, dozvoljavala su transrodnim ženama da se takmiče na turu ukoliko su u kontinuitetu smanjile nivo testosterona ispod 2,5 nmol/L tokom prethodne dvije godine. Trenutno na WTA turu nema poznatih transrodnih osoba.

"WTA prepoznaje da je ovo osjetljivo i složeno pitanje i posvećena je tome da se prema svim igračicama odnosi sa dostojanstvom, kao i da primjenjuje ova pravila na poštovalean i pažljiv način", navodi se u saopštenju.

Šta dalje za Sabalenku?

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka učestvuje dakle ove nedjelje na turniru iz serije 1.000 u Montrealu gdje će biti najveća zvijezda, kako među teniserima - tako i među teniserkama. Poznato je da su Alkaraz, Đoković i Siner otkazali svoje učešće jer im se turnir ne uklapa u kalendar, a Sabalenka je željela da igra jer je razočarala samu sebe na Vimbldonu.

Takođe, znamo da će igrati poslije toga Sinsinati, pa US Open - gdje ćemo je gledati i u miks-dublu zajedno sa Novakom Đokovićem.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)