Evropsko zlato stiže u Srbiju: Čudesan uspjeh Anđelije Stevanović, oborila dva kontinentalna rekorda

Anđelija Stevanović iz Gornjeg Milanovca osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, postavivši nove rekorde u streljaštvu.

Izvor: YouTube/Streljački savez Srbije info

Anđelija Stevanović, članica Streljačke družine "Dragan Jevtić Škepo" iz Gornjeg Milanovca, osvojila je zlatnu medalju na prvom Evropskom prvenstvu za mlađe seniore (U23) u poljskom Vroclavu, uz obaranje seniorskog i juniorskog rekorda Evrope.

Reprezentativka Srbije ostvarila je najbolji rezultat u kvalifikacijama discipline vazdušna puška, gdje je sa 637,1 krugom postavila novi evropski rekord u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji.

Uspjeh je potvrdila i u finalu, u kojem je rezultatom 252,6 krugova osvojila prvo mjesto i postala prva evropska šampionka u konkurenciji mlađih seniorki.

Pored zlatne medalje Anđelije Stevanović, Srbiji je uspjeh donijela i Anastasija Živković, koja je osvojila bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. Živkovićeva je u kvalifikacijama zauzela četvrto mjesto sa 630,7 krugova, a u finalu završila takmičenje sa rezultatom 230,5 krugova.

Stevanović i Živković su zajedno sa Ljiljanom Cvetković osvojile i ekipno zlato za Srbiju. Srpski tim je sa ukupno 1.894,3 kruga postavio novi evropski juniorski ekipni rekord.

(MONDO)