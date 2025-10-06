logo
Legendarni Jusuf Dikec ponovo briljirao: Ležerno i bez opreme postao prvak Evrope

Legendarni Jusuf Dikec ponovo briljirao: Ležerno i bez opreme postao prvak Evrope

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jusuf Dikec osvojio je zlato na Fajnal-foru Lige šampiona na takmičenju u Istanbulu.

Jusuf Dikec bez opreme postao šampion Evrope Izvor: Screenshot/Twitter/@stats_feed

Jusuf Dikec (52) postao je planetarni hit poslije predstavljanja na Olimpijskim igrama, pa je Turčin još jednom pokazao da godine nisu problem kad je u pitanju borba za medalju u streljaštvu. Dikec je na Fajnal-foru Lige šampiona u Istanbulu stigao do najsjajnijeg odličja, a još jednom su svi bili oduševljeni njegovim ležernim pristupom prilikom borbe za medalju.

Turski veteran za medalju se borio u paru sa Mustafon Inanom, a ovaj tandem uspio je da pobijedi Nemačke predstavnike Kristijana Rajca i Pola Freliha. U disciplini gađanja pištoljem sa 10 metara, tandem iz Turske nije ostavio prostora za sumnju, pošto je ubedljivom pobjedom stigao do titule prvaka Evrope. Zbog prepoznatljivog stila predstavljanja, Dikec je kao i minulog ljeta postao hit na društvenim mrežama.

Reprezentativac Turske, za razliku od svojih kolega, ne koristi bilo kakva pomagala, već potpuno ležerno izlazi na liniju i pogađa metu. "Predstavljati svoju zemlju pred domaćom publikom, na turniru koji se prvi put održava u Istanbulu, je velika čast. Osvojiti zlato ovdje je nevjerovatan osjećaj i savršena je priprema za Svjetsko prvenstvo u Kairu ovog novembra", rekao je nakon takmičenja Turčin.

Zašto Dikec ne nosi opremu?

Nakon što je 2024. postao hit na Olimpijskim igrama Jusuf Dikec bio je upitan zbog čega ne koristi opremu tokom takmičenja. "Nikad nisam koristio opremu. Kad smo išli na takmičenja, sudije bi ponekad pitale za opremu, a ja bih rekao 'Nemam je. Ja sam prirodni strijelac.' Naravno i oni su se smijali", objasnio je tada.

Podsjetimo, Dikec je na minulim Olimpijskim igrama baš u finalu miks parova vodio borbu za zlatnu medalju protiv reprezentacije Srbije. Zorana Arunović i Damir Mikec bili su bolji tandem i uspjeli da obezbijede najsjajnije odličje za našu zemlju.

