Srpska svjetska rekorderka završila karijeru: Andrea šest puta bila prvakinja Evrope, sa 38 rekla da je dosta

Andrea Arsović je sa 38 godina riješila da završi karijeru. Poslije gomile medalja, titula i jednog svjetskog rekorda - sada je vrijeme za nešto novo.

Gotova je jedna velika karijera, Andrea Arsović je sa 38 godina riješila da završi sa streljaštvom. Srpska sportistkinja je tu odluku saopštila na proslavi 80. rođendana JSD Partizan.

Andrea je jedna od najuspješnijih srpskih strelkinja, tokom karijere osvojila je 18 medalja, a nastupala je na Olimpijskim igrama. Počela je sa karijerom 2000. godine i pucala sve do sada, četvrt vijeka. Takmičila se u tri discipline, vazdušna puška 40 metara, malokalibarska puška ležeći stav i malokalibarska puštka trostav 3x20 metara.

Bila je prvakinja Evrope na Evropskom prvenstvu 2010. godine u Merokeru u Norveškoj, nakon zlata na Mediteranskim igrama u Peskari 2010. godine i timske bronze na Svjetskom prvenšestvu u Minhenu 2010. to je bio samo početak. Ima šest evropskih zlata, tri srebra i dvije bronze na EP. Dva puta je osvajala Mediteranske igre, jednom je uzela srebro, a jednom bronzu na njima. Na Evropskim igrama u Bakuu 2015. je osvojila zlato, a na svjetskim rpvenstvima 2010. i 2014. ima bronze. Kada je 2013. godine osvojila zlato na Svjetskom kupu u Južnoj Koreji tada je u disciplini trostav 3x20 oborila svjetski rekord.

Šest puta je u karijeri bila najuspješnija sportistkinja JSD Partizan, bila je višestruka prvakinja Srbinje. Nastupala je na Olimpijskim igrama u Londonu, Riju i Tokiju i najbolji rezultat joj je osmo mjesto u Tokiju u trostavu.