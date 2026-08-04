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Filip Kostić pred velikim transferom: Srbin se vraća u Holandiju?

Filip Kostić pred velikim transferom: Srbin se vraća u Holandiju?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski fudbaler Filip Kostić uskoro bi mogao da postane igrač PSV-a.

Filip Kostić Izvor: cristiano barni/Shutterstock

Srpski fudbaler Filip Kostić (33) mogao bi ponovo da zaigra u Holandiji. Navodno, rođenog Kragujevčanina želi PSV iz Ajndhovena, kako javljaju tamošnji mediji. Iako je Kostić pregovarao i sa grčkim AEK-om, čini se da je bliži odlasku na mjesto starih uspjeha.

Kako javlja Eindhovens Dagblad, Kostić je blizu dogovora sa PSV-om. S druge strane, AEK je postavio rok srpskom fudbaleru za potpis ugovora, ali kako je taj rok istekao, a konačnog odgovora nije bilo, jasno je da će Kostić pronaći novi klub. U međuvremenu, PSV je dodao gas i sada je tim iz Holandije prvi kandidat da dovede Filipa Kostića.

Srpskom fudbaleru boravak u Holandiji ne bi bio stran, pošto je baš iz te zemlje vinuo karijeru u nebesa. Najprije je igrao u Radničkom iz Kragujevca, a onda je 2012. prešao u Groningen. Baš u Holandiji je počeo da privlači pažnju evropskih klubova, pa transfer u Štutgart nije bio slučajnost.

Nizali su se Hamburg, Ajntraht iz Frankfurta, Juventus, a onda i Fenerbahče. Kostić nije bio samo dio tih ekipa, već je sa nekima od njih ostvario i velike rezultate, pa je sa Ajntrahtom osvojio Ligu Evrope. Samim tim što je nosio dres Juventusa, dokazao je da važi za jednog od najcjenjenijih srpskih fudbalera.

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01:12:19
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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Filip Kostić PSV

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