Supruga Nikola Jokića Natalija našla se u izbjegličkoj koloni te 1995, kad je sa porodicom krenula put Srbije.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/Twitter/@sportsscandals1

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić porodični život drži u tajnosti, koliko god je to moguće. Jedna od rijetkih priča koje su poznate vezana je za Nataliju Jokić, njegovu suprugu, koja je u Sombor stigla kao dijete, u izbjegličkoj koloni 1995. godine.

Tokom vojne operacije "Oluja" u avgustu 1995. iz Hrvatske je protjerano više od 220.000 Srba, a prizori izbjegličkih kolona ostali su trajno zabilježeni kamerama i fotografijama. Dokumentovani prikazi nastali tokom tih dana ostali su jedno od najupečatljivijih svjedočanstava tog događaja, a među njima je i kadar na kojem se nalazi današnja supruga najboljeg srpskog košarkaša. Među hiljadama ljudi koji su u kolonama na traktorima i automobilima napuštali domove i ognjišta nalazila se i porodica Natalije Maćešić, današnje supruge Nikole Jokića.

Vidi opis Supruga Nikole Jokića kao beba bježala u "Oluji": Fotografija iz 1995. obišla svijet, majka je donijela u Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Na jednoj od fotografija iz tog perioda vidi se mala Natalija u naručju majke Danice, dok zajedno sa porodicom napušta Hrvatsku. Poslije izbjeglištva utočište su pronašli u Somboru, gradu u kojem je Natalija kasnije upoznala Nikolu Jokića, sa kojim je zasnovala porodicu.

"Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, ima tri i po godine. A ovo je Natalija, tek je napunila sedam mjeseci. Prva je beba rođena ove godine u Krajini", ispričala je majka Danica za "Večernje novosti" 1995. godine.

Izvor: Twitter/sportsscandals1

"Nama je ovo druga bježanija. Živjeli smo u Karlovcu. Kada tamo više nije bilo života, pobjegli smo u Slunj. Sada ponovo bježimo, a ne znamo kuda. Znamo da više nema nazad. Ako nas neće Srbija, neko će nas, negdje, valjda primiti", otkrila je tada.

Mirnu luku pronašli u Somboru

Monstruozan čin doveo je Nataliju u Sombor, rodni grad košarkaša Denvera, a ljubavna priča ovog para započela je još u tinejdžerskim danima. Ljubav su krunisali brakom 2020. Nikola i Natalija su godinu dana kasnije dobili ćerku Ognjenu, a krajem 2024. i sina Ignjata.

Vidi opis Supruga Nikole Jokića kao beba bježala u "Oluji": Fotografija iz 1995. obišla svijet, majka je donijela u Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Instagram / jokic.natalija Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Instagram/jokic.natalija/printscreen Br. slika: 15 15 / 15 AD

Natalija je 2013. otišla u Sjedinjene Američke Države kako bi igrala odbojku na koledžu u Oklahomi, pa je romansa ovog para nakratko bila prekinuta. Najbolji košarkaš svijeta zbog toga je riješio da karijeru nastavi "preko bare", iako je veliki broj evroligaša bio zainteresovan za centra iz Sombora. U NBA ligu je stigao 2015, a Natalija je napustila fakultet i pridružila mu se u Koloradu. Kasnije je diplomirala na Univerzitetu Metropolitan Stejt u Denveru 2018.

Odlazak na drugi kontinent zahtijevao je prilagođavanje, a ono je mnogo bolje teklo jer je Jokić živio sa braćom i djevojkom. "Moja braća i moja djevojka došli su sa mnom, tako da smo pokušali ovdje da napravimo naš dom i ne dopustimo da nam smetaju razlike. Volim Denver kao grad, malo me podsjeća na moj rodni Sombor, jer volim prirodu, planine, rijeke i drveće", ispričao je tada najbolji igrač svijeta za SLAM magazin.

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